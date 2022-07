https://cz.sputniknews.com/20220728/polsko-vydalo-na-ukrajinske-uprchliky-temer-jedno-procento-hdp-18491691.html

Polsko vydalo na ukrajinské uprchlíky téměř jedno procento HDP

Za tři měsíce od zahájení speciální operace ruských jednotek Polsko vydalo téměř jedno procento svého HDP na pomoc ukrajinským uprchlíkům, uvedl Polský...

2022-07-28T23:44+0200

„Celkové výdaje státních orgánů a jednotlivců v Polsku na pomoc uprchlíkům během prvních tří měsíců války dosáhly 25,4 miliardy zlotých (5,4 miliardy eur), což odpovídá 0,9 procenta polského HDP v roce 2021,“ dodává zpráva.Soukromé výdaje na tyto účely by podle institutu mohly dosáhnout 10 miliard zlotých (2,1 miliardy eur), což je 0,3 procenta HDP. Pro srovnání: za celý rok 2021 činily soukromé výdaje na charitu v Polsku 3,9 miliardy zlotých (820 milionů eur).Ekonomický ústav při výpočtu bral v úvahu peníze darované přímo nebo prostřednictvím dobročinných darů, dále náklady na nákup věcí pro uprchlíky, náklady na bydlení a jídlo, které jim bylo poskytnuto, a další formy podpory.Podle údajů Institutu 59 procent polských obyvatel nakoupilo věci pro uprchlíky, 53 procent darovalo peníze.Jak již dříve informovalo polské ministerstvo vnitra, od konce února dorazilo z Ukrajiny asi čtyři a půl milionu lidí a asi jeden a půl milionu se v zemi dosud nachází. Přitom Varšava od 1. července začala omezovat programy pomoci uprchlíkům: postupně se zastavují platby Polákům, kteří přijímali Ukrajince do svých domovů, a končí období bezplatného cestování pro ukrajinské občany v MHD a vlacích. Úřady tvrdí, že tyto akce jsou zdůvodněny tím, že Ukrajinci začnou pracovat a budou schopni se uživit.Od 24. února Rusko provádí speciální operaci zaměřenou na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Vladimir Putin sdělil, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem je podle slov prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

