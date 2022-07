https://cz.sputniknews.com/20220728/usa-chteji-posilit-moderovani-rt-a-sputniku-prohlasilo-velvyslanectvi-rf-18490059.html

USA chtějí posílit moderování RT a Sputniku, prohlásilo velvyslanectví RF

USA chtějí posílit moderování RT a Sputniku, prohlásilo velvyslanectví RF

Američtí senátoři vyzvali k posílení moderování RT a Sputniku ve španělštině, poněvadž se jim nezamlouvá zájem Latinoameričanů o objektivní informace o... 28.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-28T10:10+0200

2022-07-28T10:10+0200

2022-07-28T10:10+0200

svět

rt

sputnik

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1116/85/11168574_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_8aae9cd794af550217c84cd646ca2b43.jpg

Předseda amerického senátního výboru pro mezinárodní vztahy Robert Menendez, senátoři Bill Cassidy a Tim Kane vyzvali generální ředitele společnosti Meta (činnost Meta (sociální sítě Facebook a Instagram) je zakázána v Rusku jako extremistická), Twitter a Telegram k „posílení moderace“ informací šířených verzemi RT a Sputniku ve španělštině. Vyslovili velké znepokojení „zprávami o tom, že činnost a rozsah těchto médií stouply“ kvůli situaci na Ukrajině.Diplomaté poukázali na podráždění washingtonských politiků kvůli tomu, že „díky kvalitním a aktuálním zprávám dávají občané zemí daného regionu přednost Russia Today a Sputniku a nikoli médiím kontrolovaným USA.“Velvyslanectví vyjádřilo naději, že obecenstvo ruských masmédií je samo s to rozhodnout o kvalitě informací bez nápovědí. „Připravení o přístup k alternativnímu názoru je v rozporu s nejzákladnějšími principy svobody masmédií a nepřijatelnosti cenzury, které tak horlivě hájí na Kapitolu,“ napsali na závěr diplomaté.Microsoft zveřejnila v červnu zprávu, podle které se značně stoupl počet shlédnutí ruských informačních zdrojů uveřejňujících informace v cizích řečích, jako je Sputnik a RT, nehledě na všechny pokusy západních států o jejich zákaz. Ze zprávy vyplývá, že počet shlédnutí od začátku ruské speciální operace na Ukrajině i nadále roste každý měsíc o přibližně 60 milionů, což se dá porovnat s ukazateli The Wall Street Journal v USA.Situace s ruskými médií na Západě je v posledních letech stále komplikovanější. V listopadu 2016 schválil Europarlament rezoluci, v které se praví o nutnosti kladení odporu ruským masmédiím, přičemž za hlavní hrozby byly označeny Sputnik a RT. Řada západních politiků, včetně američtí senátoři a kongresmani a také francouzský prezident, obvinili Sputnik a RT ze zásahu do voleb v USA a Francii, ale neuvedli přitom žádné důkazy.Evropská unie zakázala 2. března šíření signálu a contentu RT a Sputniku kvůli ruské operaci s cílem demilitarizace Ukrajiny. V dodatku k rozhodnutí jsou vyjmenovány následující organizace: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, a také Sputnik bez uvedení podrobností.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov předtím prohlásil, že Moskva nečekala od Západu sankce proti novinářům, sportovcům, kulturním činitelům. Šéf Rady pro lidská práva při prezidentovi Valerij Fadějev zaslal dopis zástupkyni OBSE pro otázky svobody masmédií Terese Ribeirové , v kterém ji vyzval k podniknutí opatření na dodržení pravidel týkajících se svobody tisku kvůli pronásledování ruskojazyčných médií.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rt, sputnik, usa