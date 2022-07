„Rostoucí znepokojení vzbuzuje potenciálně ničivý a stigmatizující účinek, který může mít projednání viru opičích neštovic pro zranitelná společenství,“ napsal Vasan. Zdůraznil, že mnozí experti jsou tím rovněž znepokojeni s ohledem na „bolestivou a rasistickou historii, v které je terminologie podobná téhle dávána do souvislosti s barevnými společenstvími.“Komisař připomněl, že se dnešní virus neobjevil u opic, že dostal tento název pouze proto, že byl objeven při výzkumu primátů.Podle Vasanova názoru se mohou lidé neobrátit na lékaře kvůli nesprávnému vnímání názvu „opičí neštovice.“ Připomněl, že se během pandemie covidu-19 značně zvýšil počet zločinů z nenávisti vůči Asijcům a obyvatelům tichomořských ostrovů, a zdůraznil, že jazyk používaný v zdravotnictví má význam.„Obáváme se, že se následky stigmatizace související s názvem opičí neštovice mohou zhoršit situaci kvůli tomu, že v mnoha případech dochází k přenosu viru mezi homosexuály, bisexuály, a dalšími muži, kteří mají sex s muži, tedy části společenství, která i beztak pociťuje na sebe stigmatizaci a násilí,“ vysvětlil Vasan.WHO již v polovině června prohlásila, že pracuje na přejmenování opičích neštovic. Mluvčí organizace poznamenal, že choroby mají potřebují názvy, jež nepoškozují žádné skupiny lidí.K poslední vlně opičích neštovic došlo na začátku května. První případ byl zjištěn ve Velké Británii u člověka, který se vrátil z Nigérie, pak se virus rozšířil na další země.23. června uznala WHO tuto chorobu za mimořádnou situaci v celosvětovém zdravotnictví.

Komisař pro zdravotnictví New Yorku Ashwin Vasan se obrátil na hlavu WHO Tedrose Ghebreyesusese žádostí o přejmenování opičích neštovic, poněvadž, podle jeho... 28.07.2022, Sputnik Česká republika

V New Yorku vyzvali k přejmenování opičích neštovic kvůli citům Afroameričanů a LGBT

V New Yorku vyzvali k přejmenování opičích neštovic kvůli citům Afroameričanů a LGBT

V New Yorku vyzvali k přejmenování opičích neštovic kvůli citům Afroameričanů a LGBT

© AP Photo / John Minchillo Ambulance v New Yorku © AP Photo / John Minchillo

Komisař pro zdravotnictví New Yorku Ashwin Vasan se obrátil na hlavu WHO Tedrose Ghebreyesusese žádostí o přejmenování opičích neštovic, poněvadž, podle jeho mínění, jde o stigmatizující název, který může zranit city příslušníků řady ras včetně tmavé pleti a společenství LGBT. Vasan to prohlásil na Twitteru a přidal kopii dopisu.