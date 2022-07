https://cz.sputniknews.com/20220728/ve-velke-britanii-nevylucuji-vypadky-elektriny-budouci-zimu-18490594.html

Ve Velké Británii nevylučují výpadky elektřiny budoucí zimu

Ve Velké Británii nevylučují výpadky elektřiny budoucí zimu

Ve Velké Británii nevylučují možnost přestávek v přísunu elektřiny budoucí zimu kvůli nejasnosti ohledně dodávek plynu do Evropy z Ruska. 28. července o tom... 28.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-28T20:34+0200

2022-07-28T20:34+0200

2022-07-28T20:34+0200

svět

velká británie

elektřina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/469/83/4698355_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0109681b4698e6f6f12af954e0b6e30.jpg

Podle předpovědi bude nejtěžším obdobím pro Spojené království první polovina prosince. Nehledě na to, že Velká Británie nemá na rozdíl od řady evropských zemí velkou závislost na ruském plynu, přece jenom bude mít zrušení dodávek plynu do Evropy pro Londýn nepřímé následky včetně růstu cen.Reuters informuje, že společnost již uzavřela smlouvy s některými uhelnými elektrárnami, aby fungovaly déle než se plánovalo. Je to potřebné k zabezpečení rezervního zdroje elektřiny.Noviny The Times dříve napsaly, že průměrná výše ročního poplatku za elektřinu pro britské domácnosti může dosáhnout £3,85 tisíce ($4,6 tisíce) k začátku příštího roku kvůli omezení dodávek ruského plynu do Evropy.26. července byli čtenáři listu The Daily Mail pobouřeni plány britských úřadů vyzvat občany, aby šetřili s teplotou v zimě a vypínali světlo, aby se vyhnuli masovým výpadkům elektřiny.List napsal, že vládní opatření na překonání energetické krize budou v letošní zimě obsahovat výzvy k obyvatelům, aby omezili spotřebu energie v případě nedostatku elektřiny nebo plynu.21. června prohlásila dobročinná organizace National Energy Action, která se věnuje problémům palivové chudoby, že počet britských domácností, jež nedokážou zaplatit elektřinu, může k podzimu dosáhnout 8,2 milionu.Podle průzkumu veřejného mínění, který uspořádal v dubnu list The Daily Mirror, nedokáže brzy více než polovina Britů uhradit poplatky. Více než 5 milionů obyvatel země již bylo nuceno volit mezi topením a jídlem. Část rodin přestala nakupovat věci, jež nepatří do seznamu nejnutnějších, anebo neslaví svátky.

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, elektřina