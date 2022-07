https://cz.sputniknews.com/20220728/zelenskyj-prohlasil-ze-ukrajina-je-jedina-naslednice-kyjevske-rusi-18491036.html

Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina je jediná následnice Kyjevské Rusi

Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina je jediná následnice Kyjevské Rusi

Ukrajina je jediná zákonná následnice Kyjevské Rusi, prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci blahopřání u příležitosti Dne Svěcení Rusi, společně s... 28.07.2022, Sputnik Česká republika

„(Ukrajina) je země, z níž začaly dějiny křesťanství ve východní Evropě,“ řekl Zelenskyj ve svém videoprojevu. Stát se odedávna pokoušeli zotročit a zničit, ale to se nikomu nepodařilo.Zdůraznil, že Ukrajina „není kolonie, není enkláva, není protektorát ani gubernie, ejálet nebo korunní země, není to část cizích říší, není ,země v sestavě’, není to svazová republika ani autonomie nebo provincie, ale svobodná, samostatná, suverénní, nedělitelná a nezávislá země,“ která to od 24. února dokazuje na bojišti. „Byli jsme, jsme a budeme,“ zdůraznil.Tento projev okomentovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. „Kníže Volodymyre, neurážejte se potom, když se část Ukrajiny bude jmenovat Rus. Sám jste to řekl. Jste chlapík,“ napsala na Telegramu.Zelenskyj podepsal výnos o zavedení Dne státnosti loni v srpnu. „Den ukrajinské státnosti má potvrdit spojení Ukrajinců nyní žijících s mnohými generacemi našeho národa,“ vysvětlil prezident v předvečer prvních oslav. Zdůraznil, že Ukrajinci se nikdy nevzdají své nezávislosti. Zelenskyj oznámil „důležité návštěvy partnerů“ a závažná jednání ve dnech 25.-31. července.V loňském projevu u příležitosti Dne Svěcení Rusi nazval Zelenskyj Kyjevskou Rus „matkou“ ukrajinských dějin a „24 oblastí a poloostrov Krym“ jejími „rodnými dětmi“ a dědici. „Bratranci a velmi vzdálení příbuzní nemají nárok na její dědictví a je zbytečné se snažit dokázat účast v tisíciletých dějinách a v tisících událostí, když se nacházejí od míst, na nichž se konaly, ve vzdálenosti tisíců kilometrů,“ prohlásil tenkrát ukrajinský lídr.Den Svěcení Kyjevské Rusi je státní svátek Ukrajiny od roku 2008. Slaví ho 28. července, v den, kdy pravoslavná církev uctívá památku knížete Vladimira, díky němuž byla v roce 988 pokřtěna Rus.Patriarcha Moskevský a celé Rusi Kirill poblahopřál loni Zelenskému k tomuto svátku a zdůraznil, že „právě z Dněperské křtitelnice slavného města Kyjeva vzplálo světlo pravoslaví po celé Rusi“.

