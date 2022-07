https://cz.sputniknews.com/20220729/francie-oznacila-energetickou-situaci-zeme-za-bezprecedentni-18494291.html

Francie označila energetickou situaci země za bezprecedentní

Francie zažívá bezprecedentní energetickou situaci. Oznámil to v pátek 29. července oficiální představitel francouzské vlády Olivier Veran po zasedání Rady... 29.07.2022, Sputnik Česká republika

„Čelíme bezprecedentnímu napětí v energetickém sektoru,“ řekl.Embargo na ruskou ropu navíc podle Verana také automaticky sníží zásoby paliva do konce roku 2022.Kromě toho upozornil, že v souvislosti s opravami reaktorů došlo ke snížení výkonu v jaderné energetice.Vláda přitom podle jeho slov využije všechny možné prostředky k zajištění bezpečných dodávek energie během nadcházející zimy.Olivier Veran prozradil plány na zvýšení kapacity terminálů pro příjem zkapalněného zemního plynu, připomněl také, že na severu Francie začaly práce na výstavbě nového terminálu v přístavu Le Havre.6. července noviny Le Monde uvedly, že průmyslová výroba ve Francii by se mohla zastavit kvůli prudkému nárůstu cen plynu a elektřiny. Tuto obavu vyjádřili zástupci podnikatelské sféry, s nimiž novináři hovořili.Podle Jana Dolba, odborníka poradenské společnosti Enoptea v oblasti snižování nákladů na energie, se vysoké ceny plynu a elektřiny v roce 2023 zdvojnásobí.Již dříve, 10. července, francouzský ministr financí Bruno Le Maire oznámil, že vláda se chystá zcela zastavit dodávky ruského plynu. Podle ministra by bylo nezodpovědné takový možný vývoj událostí ignorovat.Le Maire upřesnil, že vláda zvažuje snížení spotřeby plynu v podnicích a domácnostech, vybudování nové infrastruktury pro příjem a zpětné zplyňování zkapalněného zemního plynu.Kromě toho podle jeho slov francouzská vláda zkoumá situaci v místních firmách a společnostech, aby zjistila, které z nich budou muset v případě nutnosti omezit výrobu v zájmu úspory energie.Evropská komise již 18. května slíbila, že do tří let zajistí úplné odmítnutí ruského plynu. Plánuje se zprovoznění alternativních kapacit, zavedení vodíku jako nového typu paliva a příprava cest pro alternativní nákupy LNG od dodavatelů.

