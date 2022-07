https://cz.sputniknews.com/20220729/ukrajinske-ozbrojene-sily-provedly-serii-raketovych-utoku-v-oblasti-vodni-elektrarny-kachovskaja-18494497.html

Ukrajinské ozbrojené síly provedly sérii raketových útoků v oblasti vodní elektrárny Kachovskaja

Ukrajinské ozbrojené síly provedly sérii raketových útoků v oblasti vodní elektrárny Kachovskaja

Ukrajinská armáda provedla sérii raketových útoků na území Chersonské oblasti, kde se nachází Kachovská vodní elektrárna, sdělil agentuře RIA Novosti šéf... 29.07.2022, Sputnik Česká republika

Ozbrojené síly Ukrajiny podle něj záměrně útočí na oblast vodní elektrárny, přestože je tam nyní mnoho civilních vozidel, která po hrázi elektrárny přejíždějí na druhou stranu.Leonťjev upřesnil, že byla poškozena silnice u vjezdu do vodní elektrárny.Samotná elektrárna nebyla poškozena a funguje dál, ke škodám nedošlo ani v Nové Kachovce, uzavřel zdroj agentury.Ukrajinská armáda v posledních týdnech zintenzivnila ostřelování vodní elektrárny v Nové Kachovce. Zpravidla střílí z amerického raketometu HIMARS. Obzvláště silnou ránu zasadily Ozbrojené síly Ukrajiny v noci na 12. července – tehdy explodovaly sklady s ledkem, došlo k obětem na životech a ke zranění lidí. Podle místních úřadů bylo následkem ostřelování poškozeno minimálně 400 obytných budov.Kromě toho několik raketových úderů zasáhlo Antonovský most u Chersonu. Ozbrojené síly Ukrajiny se takto podle názoru místních úřadů snaží znemožnit dopravu přes Dněpr.Speciální operace Ruska na UkrajiněRuská armáda v polovině března převzala pod kontrolu Chersonskou a azovskou část Záporožské oblasti. Pracují tam vojensko-civilní správy, začaly vysílat ruské televizní a rozhlasové stanice, obnovují se obchodní vazby s Krymem a do oběhu se dostal rubl. Oba regiony informovaly o svých plánech stát se součástí Ruska.

