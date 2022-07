https://cz.sputniknews.com/20220729/v-nemeckem-hannoveru-za-ucelem-uspory-plynu-vypnou-teplou-vodu-ve-sportovnich-halach-18492302.html

V německém Hannoveru za účelem úspory plynu vypnou teplou vodu ve sportovních halách

V německém Hannoveru za účelem úspory plynu vypnou teplou vodu ve sportovních halách

V německém Hannoveru kvůli úspoře plynu vypnou teplou vodu ve sportovních halách. Ve čtvrtek 28. července to oznámil Belit Oney, purkmistr německého města... 29.07.2022

Upozornil, že nedostatek plynu je vážným problémem pro obce, a zejména pro tak velké město, jako je Hannover. Podle něj je nutné snížit spotřebu energie o 15 %.Kromě toho bylo rozhodnuto omezit teplotu ohřevu sportovních hal a tělocvičen na 15 stupňů, bydlení - na 20 stupňů. Vypnuty budou také ohřívače vody pro umyvadla a venkovní osvětlení veřejných budov.Již dříve tentýž den bylo oznámeno, že v Německu bude od 1. října zaveden dodatečný poplatek pro spotřebitele plynu. Podle údajů novin Die Zeit zavedení poplatku umožní dodavatelům plynu přenést zvýšené náklady na palivo na spotřebitele. V Německu používá plyn k vytápění domů asi polovina domácností.27. července byly dodávky plynu prostřednictvím Nord Stream z Ruska do Německa sníženy na 20 % kapacity plynovodu. Stalo se tak den poté, co se na kanálu Telegram společnosti Gazprom objevilo varování o poklesu dodávek plynu v důsledku odstavení dalšího motoru s plynovou turbínou Siemens na kompresorové stanici Portovaja.V červnu bylo také částečně omezeno čerpání prostřednictvím plynovodu kvůli chybějící turbíně Siemens, kterou Kanada po údržbě odmítla kvůli sankcím vrátit ruské straně. V důsledku toho byly sníženy dodávky plynu. 17. července vyšlo najevo, že kanadská strana přesto poslala zařízení do Německa.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že turbína pro Nord Stream bude instalována po všech formalitách a naladění technologického procesu. Připomněl také, že Rusko vždy plnilo své dohody o dodávkách paliva, a dokonce i v nejtěžších dobách pokračovalo v dodávkách plynu do EU. Zároveň zdůraznil, že pokles dodávek souvisí s nezákonnými restrikcemi ze strany Evropanů, zejména SRN.

