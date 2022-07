https://cz.sputniknews.com/20220730/belgickou-ministryni-zahranici-hadju-lahbibovou-nepousteji-na-ukrajinu-kvuli-navsteve-krymu-18495248.html

Belgickou ministryni zahraničí Hadju Lahbibovou nepouštějí na Ukrajinu kvůli návštěvě Krymu

Ukrajina odmítá ministryni zahraničních věcí Belgie Hadje Lahbibové vstup do země kvůli její návštěvě Krymu. Oznámil to portál Evropeiska pravda. 30.07.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací autora článku Serhije Sidorenka v roce 2021 navštívila Lahbibová jako novinářka festival Globální hodnoty v Sevastopolu.Poukázal také na to, že diplomatka neodpověděla na otázku o příslušnosti poloostrova, později ale vzpomínala na svou cestu se slovy „jela jsem do Ruska“.Sidorenko se domnívá, že ministryně se musí Kyjevu za svou návštěvu omluvit. Podle jeho názoru se Lahbibová snaží obvinění ignorovat a označuje tuto cestu za „část své novinářské práce“. Připomněl, že podle ukrajinského zákona musí diplomatka zaplatit pokutu a má jí být zakázán vstup do země na tři roky, v opačném případě „to vytvoří nebezpečný precedent“.Dříve, 22. července, nepustili na Ukrajinu politika a náčelníka štábu územní obrany Dněpru Hennadije Korbana. Pohraničníci mu odebrali pas na hranici s Polskem při pokusu vjet na území Ukrajiny. Pohraniční služba to odůvodnila tím, že Korbanovo občanství je suspendováno, a odvolala se na „tajný“ výnos ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zvěsti o podepsání hlavou státu podobného výnosu kolovaly od 20. července.Krym se vrátil do složení RF v roce 2014 na základě výsledků referenda. Ukrajina odmítá výsledky hlasování uznat.

