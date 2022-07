https://cz.sputniknews.com/20220730/gazprom-zastavil-dodavky-plynu-do-lotysska-podle-cervencove-objednavky-18494897.html

Gazprom zastavil dodávky plynu do Lotyšska podle červencové objednávky

Gazprom oznámil zastavení dodávek plynu do Lotyšska kvůli porušení podmínek odběru plynu. 30.07.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes zastavil Gazprom dodávky plynu do Lotyšska v rámci červencové objednávky v souvislosti s porušením pravidel odběru plynu,“ uvádí se ve zprávě uveřejněné na kanálu společnosti na Telegramu.Po zahájení ruské vojenské speciální operace zaměřené na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny zesílil Západ sankční nátlak na Moskvu. Evropská unie schválila již sedm balíků omezovacích opatření včetně embarga na uhlí a ropu.V Kremlu to označili za ekonomickou válku, jaká tady ještě nikdy nebyla, a přijali odvetná opatření. Od 1. dubna bylo účtování za plyn pro nikoli přátelské země převedeno na rubly. Někteří zákazníci odmítli na toto schéma přejít, protože se domnívají, že to porušuje sankce. Jako první odmítly platit za plyn rubly Polsko a Bulharsko a pak to učinily také pobaltské země – Lotyšsko, Litva a Estonsko.Kromě toho v polovině července schválil lotyšský parlament novelu zákona o energetice, která zakazuje import paliva z Ruska od 1. ledna 2023. Vláda této země prohlásila, že se obejde bez ruského plynu, ale v tomto týdnu bylo oznámeno, že Latvijas gāze obnovila nákup – ale nikoli od Gazpromu, nýbrž od jiného dodavatele, a platí za plyn v eurech.

