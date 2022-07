https://cz.sputniknews.com/20220730/si-tin-pching-naridil-pripravit-cinskou-armadu-na-pozadavky-nove-epochy-18496145.html

Si Ťin-pching nařídil připravit čínskou armádu na požadavky „nové epochy“

Si Ťin-pching nařídil připravit čínskou armádu na požadavky „nové epochy“

Prezident Čínské lidové republiky (ČLR) Si Ťin-pching nařídil zvýšit bojeschopnost ozbrojených sil tím, že bude věnována větší pozornost výcviku vojáků, kteří... 30.07.2022, Sputnik Česká republika

Zdůraznil také, že svět vstoupil do nového období převratů a transformace, což znamená, že Čína to musí vzít v úvahu při vytváření národní bezpečnostní strategie.Vojenské cvičeníJeště předtím, 29. července, informovala správa námořní bezpečnosti provincie Kuang-tung o zahájení dvoudenního vojenského cvičení v Jihočínském moři. Uvádí se, že manévry se budou konat v západní části Chajnanského průlivu, který odděluje jižní provincii od ostrova Chaj-nan, a také ve vodní oblasti jihovýchodně od ostrova Davanshan, který se nachází jižně od pobřeží provincie Kuang-tung.Vojenské cvičení se koná na pozadí zahájení asijského turné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Delegace navštíví Japonsko, Koreu, Malajsii a Singapur. Turné bylo zahájeno 29. července a Pelosiová plánuje v rámci cesty navštívit Japonsko, Koreu, Malajsii a Singapur, ale existuje možnost, že dalším bodem cesty bude Tchaj-wan. Letadlo, v němž cestuje, se v současné chvíli nachází na letišti Honolulu na Havaji. Další trasa letadla je zatím neznámá.Varianta, že Pelosiová může navštívit Tchaj-wan, vyvolala napětí mezi USA a Čínou. 28. července Bílý dům informoval tisk o telefonickém rozhovoru mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a Si Ťin-pchingem, který trval více než dvě hodiny. Dialog byl zaměřen na udržení stability vztahů v podmínkách rostoucího napětí ohledně Tchaj-wanu.27. července agentura Associated Press napsala, že Pelosiová odmítla poskytnout jakékoli aktuální informace o svých plánech navštívit ostrov. Vysvětlila to bezpečnostními důvody. Dodala, že se chystá na Tchaj-wan, protože „je důležité, aby USA projevily podporu“ Tchaj-peji.

