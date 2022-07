https://cz.sputniknews.com/20220730/v-nyt-napsali-o-neochote-blinkena-prohlasit-rusko-za-sponzora-terorismu-18495370.html

V NYT napsali o neochotě Blinkena prohlásit Rusko za „sponzora terorismu"

V NYT napsali o neochotě Blinkena prohlásit Rusko za „sponzora terorismu“

30.07.2022

„V průběhu několika týdnů byl na Blinkena vyvíjen nátlak s tím, aby oficiálně prohlásil Rusko za „stát sponzorující terorismus“… Avšak nehledě na emocionální lákavost (tohoto označení) se Blinken brání kroku, který ho může přimět k zavedení sankcí proti spojencům USA, kteří obchodují s Ruskem,“ píše list.28. července informovaly noviny Politico o tom, že skupina členů Sněmovny reprezentantů amerického kongresu hodlá v nejbližší době předložit k projednání návrh zákona, podle něhož může Washington prohlásit Rusko za „sponzora terorismu“.Uvádí se, že iniciativa kongresmanů odporuje dřívějším prohlášením amerického kongresu o tom, že podobné rozhodnutí musí přijímat ministerstvo zahraničních věcí. Politico upozorňuje, že pomocí návrhu zákona chtějí kongresmani vyvíjet nátlak na MZV USA a na prezidenta Joea Bidena v případě, pokud jejich rozhodnutí zapsat Rusko na americký seznam „sponzorů terorismu“ poslance neuspokojí.27. července ministr zahraničí USA Antony Blinken prohlásil, že MZV USA posuzuje otázku prohlášení RF za zemi, která údajně „sponzoruje terorismus“. Podle slov diplomata zkoumá jeho rezort otázku, jak odpovídá toto rozhodnutí kritériím, která dříve vyhlásil kongres.Předtím, 21. července, oficiální mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že následky eventuálního označení americkým kongresem Ruska za sponzora terorismu budou negativní. Podobná rozhodnutí jenom zhoršují dvoustranné vztahy mezi zeměmi.První místopředseda výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti Alexej Čepa vyslovil názor, že se USA pokoušejí přidělit Rusku takový status, protože protiruské sankce nedosahují svého cíle. Člen výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti Sergej Cekov v rozhovoru pro noviny Izvestija uvedl, že americká rezoluce je pokusem o démonizaci RF. Jak podotkl politik, ve světě se už dávno ustálil názor, že právě Američané sponzorují teroristické organizace po celém světě. Kromě toho Cekov připomněl Irák, Afghánistán, Libyi, Sýrii a velké množství dalších států, do jejichž záležitostí zasahovaly Spojené státy.V současné době je takový status přidělen Kubě, Severní Koreji, Íránu a Sýrii.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 15. dubna požádal pána Bílého domu Joea Bidena, aby zařadil Rusko na tento seznam. Později, 19. dubna, oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová označila možné rozhodnutí za propagandistický tah. Zdůraznila, že „je to nutné pro informační a propagandistickou činnost Washingtonu, a co to bude znamenat, o tom uvažovat nebudou“.

