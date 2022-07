https://cz.sputniknews.com/20220731/rusko-pozvalo-osn-a-cerveny-kriz-aby-se-zucastnily-vysetrovani-utoku-v-jelenovce-18496747.html

Rusko pozvalo OSN a Červený kříž, aby se zúčastnily vyšetřování útoku v Jelenovce

Rusko pozvalo OSN a Červený kříž, aby se zúčastnily vyšetřování útoku v Jelenovce

Rusko vyzvalo experty OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže k účasti ve vyšetřování útoku na vazební věznici v obci Jelenovka v DLR, v jehož důsledku... 31.07.2022, Sputnik Česká republika

Náměstek zástupce generálního tajemníka OSN Farhan Haq předtím sdělil, že organizace je připravena vyslat do DLR skupinu expertů za účelem vyšetření okolností ostřelování vězeňské budovy, kde se nacházeli ukrajinští váleční zajatci. Prohlásil to také výbor Červeného kříže, který nabídl pomoc s evakuací raněných. Výbor zdůraznil, že váleční zajatci nejsou účastníky konfliktu a podle mezinárodního humanitárního práva je útok na ně zakázán.Vláda DLR informovala o útoku na vězení 29. července ráno. Podle údajů Ministerstva obrany RF se konalo ostřelování z amerického raketometu HIMARS. Sputnik psal s odkazem na vlastního zpravodaje, že na místě činu byly objeveny úlomky munice raketometu.Ve věznici se nacházeli ukrajinští váleční zajatci včetně příslušníků Azova (jeho symbolika je prohlášena v RF za extremistickou a zakázána). 30. července zveřejnilo Ministerstvo obrany RF seznamy mrtvých a raněných. Podle těchto údajů padlo za oběť útoku 50 lidí, totožnost dvou z nich nebyla zjištěna. Zranění utrpělo 73 lidí.Ruské úřady tvrdí, že odpovědnost za útok padá na Ukrajinu. Kyjev to popírá a zdůrazňuje, že ukrajinská armáda neútočila na vazební věznici. OSU, SBU, Hlavní správa rozvědky ukrajinského ministerstva obrany a komisařka pro lidská práva při Nejvyšší radě Ukrajiny také požádaly o vyslání do Jelenovky představitelů OSN a Červeného kříže.Koordinátor pro strategické komunikace Rady národní bezpečnosti Bílého domu John Kirby prohlásil, že USA nemají dostatek zpravodajských údajů o události v Jelenovce.

