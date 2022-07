https://cz.sputniknews.com/20220731/the-guardian-sankce-proti-rusku-udelaly-putina-silnejsim-nez-kdykoli-predtim-18495093.html

The Guardian: Sankce proti Rusku udělaly Putina silnějším než kdykoli předtím

The Guardian: Sankce proti Rusku udělaly Putina silnějším než kdykoli předtím

Sankční válka, kterou zahájil Západ proti Rusku, měla opačný účinek, a ruský prezident Vladimir Putin se stal silnějším než kdykoli předtím. Napsal to ve svém... 31.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-31T08:31+0200

2022-07-31T08:31+0200

2022-07-31T08:31+0200

svět

the guardian

sankce

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/16089553_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_b26f47c5fc4c161234b42b98f5e90894.jpg

Podle jeho názoru jsou protiruské sankce nejméně promyšleným a nejvíce kontraproduktivním rozhodnutím v moderních dějinách. Rusko tím jen vyhrálo, soudí autor článku.A zároveň západní země upadly do recese. Kabinet zatím ještě premiéra Velké Británie Borise Johnsona nepředložil dokument, který by předpovídal následky, které budou mít pro Londýn sankce proti Rusku, podotkl novinář.Simon Jenkins připomněl, že ekonomická situace je v současné době nestabilní ve všech evropských zemích i v USA.Jak bylo oznámeno včera, kvůli zavedeným sankcím přeplatila Velká Británie 5000 % za elektřinu, protože nebyl plyn z Ruska. Ceny energetických nosičů ve Spojeném království nyní rychle rostou a inflace činí něco přes 9 %.Téhož dne bylo oznámeno, že ve Španělsku dosáhla inflace v červenci 10,8 %. V zemi se zvýšily ceny potravin, nápojů a elektřiny.Inflace v Rakousku se zvýšila podle výsledků června na 8,7 %, což je maximální ukazatel růstu cen od září roku 1975. A roční inflace v USA se urychlila podle výsledků června na 9,1 %, což je také maximum od listopadu roku 1981.V dubnu ruský prezident na to, že odmítnutí západními zeměmi normální spolupráce s Ruskem a také části ruských energetických zdrojů už má negativní účinek na Evropu a USA. Všude rostou ceny a inflace je velmi vysoká. Podle jeho slov má inflace pro tyto země naprosto bezprecedentní charakter.Ekonomické problémy v západních zemích začaly po zavedení sankcí proti Rusku na pozadí speciální operace, kterou provádí Moskva na ochranu pokojného obyvatelstva Donbasu.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the guardian, sankce, vladimir putin