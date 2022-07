https://cz.sputniknews.com/20220731/za-jak-dlouho-doleti-ruska-hypersonicka-raketa-zirkon-do-washingtonu-18498137.html

Za jak dlouho doletí ruská hypersonická raketa Zirkon do Washingtonu?

Za jak dlouho doletí ruská hypersonická raketa Zirkon do Washingtonu?

31.07.2022

2022-07-31T21:17+0200

2022-07-31T21:17+0200

2022-07-31T21:17+0200

Zirkon je obvykle prezentována jako protilodní raketa, která útočí pouze na námořní cíle. To je však chybná představa. Tento hyperzvuk je také úspěšný i při startování z pozemních instalací a také při střelbě na pozemní cíle. Takže pokud bude raketa umístěna na lodi v neutrálních vodách, tak let do Washingtonu bude trvat 5 minut.Co se týče dosahu této rakety, ten je dost velký, a sice 1000 kilometrů. To znamená, pokud Zirkon bude odpalován z Kaliningradu, tak může zasáhnout velkou část centrální a východní Evropy, to znamená celé Polsko, pobaltské státy, Českou republiku, polovinu Ukrajiny, téměř celé Německo a řadu dalších zemí NATO. V případě, že místem odpalování Zirkonu bude Sevastopol, tato raketa bude schopná zasáhnout celé Turecko, celou Ukrajinu, Gruzii, Rumunsko a Moldavsko. Doba letu do nejvzdálenějšího možného cíle (tisíc kilometrů) bude činit pouhých šest minut. Ze Sevastopolu do Istanbulu poletí Zirkon jen 190 sekund.Unikátní raketaSamozřejmě taková raketa nedoletí přímo z území Ruska – vzdálenost je příliš velká. Ne nadarmo se však Zirkonu říká unikátní raketa. Může startovat i z podvodní pozice. To znamená, že když se bude raketa nacházet na ruských ponorkách (a ty jsou stavěny a uváděny do provozu sériově), skutečná vzdálenost do Spojených států se rychle zmenšuje. Takže i když se bude ponorka nacházet v neutrálních vodách (cca 400 km od pobřeží USA), raketa bude muset letět do Washingtonu jen asi 600 km, protože toto město je docela blízko pobřeží. Zirkon uletí 600 kilometrů za 3 minuty a 40 sekund. To znamená, že je to ještě rychlejší, než letí nejlepší rakety NATO z Ukrajiny do Moskvy (tam je vzdálenost 500 km a rakety jsou mnohem pomalejší).Nyní může být Rusko blíže k USA než USA k Rusku. Navíc americké rakety lze zatím ještě zachytit (alespoň částečně), zatímco zachycení hypersonického Zirkonu je prakticky nemožné.

