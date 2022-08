https://cz.sputniknews.com/20220801/byvaly-vicepremier-srbska-nova-hysterie-zakomplexovaneho-kurtiho-za-kterym-je-jasne-kdo-stoji-18499091.html

Bývalý vicepremiér Srbska: Nová „hysterie zakomplexovaného Kurtiho, za kterým je jasné, kdo stojí

Nebojša Čović, bývalý srbský vicepremiér a bývalý předseda Koordinačního střediska pro Kosovo a Metochii vyslovil v komentáři pro Sputnik jistotu, že kosovský... 01.08.2022, Sputnik Česká republika

„Kurti dělá to, co připravily „týmy pro vytvoření krizí“ z určitých západních zemí, tyto scénáře již poznáme. Je zřejmé, že dnes byl zvolen čas, kdy se dá pokračovat v nátlaku na Srby na území Kosova a Metochie. Již dávno mluvím o tom, že se všechno dělá proto, aby došlo k etnickým čistkám Srbů,“ předpokládá Nebojša Čović.Co se týče srbské strany, má vedení země, podle jeho názoru, zhodnotit situaci na základě všech dostupných informací z místa událostí, a nejen z něj.„Hra zašla příliš daleko. Každé tři nebo čtyři měsíce budeme tu mít „hysterii zakomplexovaného Albina Kurtiho,“ o kterém víme, kdo za ním stojí, a komu je to všechno výhodné,“ řekl Čović.Připomněl, že uplynulo deset let od podepsání Bruselské dohody, a že od té doby došlo k nesčetným provokacím Prištiny ze všech aspektů, když mluvíme vůbec o Srbech a srbském majetku v Kosovu a Metochii.

