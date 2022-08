https://cz.sputniknews.com/20220801/nechteli-to-udelat-pravda-o-jelenovce-je-pro-zapad-nanejvys-neprijemna-18498710.html

„Nechtěli to udělat.“ Pravda o Jelenovce je pro Západ nanejvýš nepříjemná

Připomeneme aspoň informace o tragédii letu MH17 v červenci 2014. Západní média již příští den „znala viníky.“ Nizozemský De Telegraaf, který má největší náklad, byl vydán s obrovským titulkem Vrahové a fotografiemi předních činitelů Doněcké lidové republiky.Důvodem těchto obvinění byly jenom smutně známé „záznamy Nalyvajčenka“ (audio nahrávky poskytnuté tehdejším šéfem Služby bezpečnosti Ukrajiny, v kterých byla zveřejněna absurdní verze, že letadlo sestřelili nějací „kozáci z Černuchina) a také „tweet Strelkova“ (zpráva ze zjevně falešného účtu). Nevadí, že v průběhu vyšetřování někam zmizela jak verze o Černuchině, tak záhadný tweet. Západní masmédia uveřejnila rozsudek hned a bez nároku na apelaci. Od začátku speciální operace na Ukrajině dosáhlo toto schéma západního tisku absolutního vrcholu. Americké a evropské(rekordmany jsou britské) noviny ani nečekají na prohlášení Kyjeva, ale hned, ať se děje cokoliv, chrlí obvinění proti Rusku. Neštítí se použití naprosto zjevných fake news, připisují Rusku dokonce ostřelování obytných čtvrtí v Doněcku, nehledě na to, že je naprosto jasné, že to dělá Ukrajina.Dnes jsme tedy svědky další halasné provokace: útok na vězení v Jelenovce (DLR), v důsledku kterého zahynulo přes 50 válečných zajatců včetně bojovníků nacistické jednotky Azov (v Rusku bylo zahájeno trestní stíhání jeho příslušníků).Podle standardního propagačního schématu vyzkoušeného za dlouhá léta by měl Západ křičet o „vině Ruska,“ o potrestání viníků,“ o „válečném zločinu Moskvy,“ atd. Jenže vládne příznačné ticho! A to nejen prostě ticho, ale hlasité, dokonce ohlušující hlučné ticho v západních médiích ohledně daného velkého zločinu.Zatímco se Kyjev znovu pokouší zaplnit informační prostor množstvím lží a dalších „záznamů Nalyvajčenka“ ve snaze obvinit z ostřelování vězení Rusko. Jindy by mluvčí Bílého domu mával z tribuny textem dešifrovaných záznamů a ministr zahraničí USA by prohlásil, že mají satelitní snímky, které nikomu neukáže, ale všichni mu mají uvěřit (jak to bylo v případě MH17).Najednou také někam zmizely americké družice. Koordinátor strategických komunikací v Radě národní bezpečnosti při Bílém domě John Kirby také prohlásil: „Nemůžeme to potvrdit, nemáme dost výzvědných informací.“ Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová se jednoduše vykašlala na nepříjemné otázky:“Viděli jsme tyto zprávy. Není tu pro nás o čem mluvit. Není to případ, který budeme komentovat.<…> Dnes o tom mluvit nehodláme.“Jistý vysoký zástupce Pentagonu odpověděl vůbec komicky: „Pokud to byl útok z ukrajinské strany, ujišťuji vás, že to nechtěli udělat.“To je vlastně celá reakce Američanů. Jak moc se ale liší od hněvivých usvědčování Ruska, která proudí jako z rohu hojnosti po každé větší události v jakémkoliv místě Ukrajiny nebo Donbasu.Co ale západní noviny, které každé foto trosek označují za „následek ruských útoků?“ K explozi došlo v noci na pátek, evropští novináři měli celý den na aspoň nějaký rozbor situace. Podíváme se ale na sobotní britský tisk:Uvádíme příspěvky z britského tisku proto, že je to absolutní lídr v šíření protiruské propagandy ohledně ukrajinské speciální operace. V řadě dalších zemí o teroristickém útoku v Jelenovce raději vůbec pomlčeli. Například nizozemská média tuto událost fakticky ignorovala. Stejný list De Telegraaf, který takovou rychlostí „vyšetřil“ pád MH17, ve svém sobotním vydání vůbec zapomněl na Ukrajinu a o Rusku otiskl jenom článek, v kterém ho obvinil ze zásahu do italských voleb, poněvadž na Apeniny začali proudit libyjští migranti, což je jakoby důkaz toho.To samozřejmě neznamená, že si toho výbuchu vůbec nevšimli. Obvyklí kritici Ruska naplno zveřejňují kyjevskou verzi s odkazem na vzpomínané falešné zprávy ukrajinských tajných služeb a oficiálních osob. Například na prohlášení Kyjeva, že zajatci byli přemístěni do baráku jelenovského vězení doslova před útokem. Není také důležité, že o tom, že se tam nacházejí bojovníci, jež „šli hrdinsky do zajetí,“ věděli od prvních dní po „výborné operaci Kyjeva s cílem evakuace obránců Azovstalu.“ Stačí připomenout, že mise Mezinárodního Červeného kříže navštívila toto vězení s cílem prověrky podmínek věznění Azovců již v květnu letošního roku. Stejně jako nemá význam fakt, že vězňové z Jelenovky žádali Kyjev již před měsícem, aby přestal s ostřelováním.Zvlášť se snaží francouzský „pěvec majdanů“ Bernard-Henri Lévy, který od samého počátku Mariupolské operace hraje úlohu propagátora ospravedlňujícího nacisty Azovu. Dnes také jednoznačně tvrdí, že tragédie v Jelenovce je „Putinova Katyň, poprava, a nikoli dělostřelecké ostřelování.“ Tento pán nepotřebuje samozřejmě fakta a důkazy. Opakujeme, na Západě se vcelku snaží danému tématu se vyhnout. Někteří (jako bývalá francouzská velvyslankyně v Rusku Sylvie Bermannová) si dokonce dovolují veřejně pochybovat o kyjevské verzi.Všichni tito komentátoři jsou ale zajedno v naprostém ignorování zkratky HIMARS. Možná, že tím se vysvětluje taková podezřele tichá reakce Západu na ostřelování vězení. Úlomky střel tohoto raketometu jednoznačně poukazují na viníka válečného zločinu. Přesněji řečeno na viníky! Poněvadž nejsou vinní jenom vykonavatelé, ale také dodavatelé zbraní a také ti, kdo pomáhali přesně zaměřit na cíl (samotní ukrajinští vojáci tvrdí, že raketomet je ovládán z družice).Takže na Rusko nebo DLR se tento zločin uvalit nedá.Přiznání, že se americké zbraně předané Ukrajině účastní válečného zločinu, hrozí Washingtonu těžkými následky. Právě proto se snaží Bílý dům a západní média, jež ho obsluhují, zamlčet dané téma a přepojit pozornost veřejnosti na něco jiného. A právě proto Rusko, naopak, upoutává pozornost světové veřejnosti pozváním na místo tragédie inspektorů OSN a Červeného kříže a poukázáním generálnímu tajemníkovi OSN na odpovědnost ozbrojených jednotek Ukrajiny, jež odstraňují nevhodné svědky.Ale skutečnost, že někteří bývalí Azovci již začali aktivně vypovídat o strašlivých rozkazech nejvyššího ukrajinského velení ohledně týrání a poprav zajatců, nemůže neznepokojovat Kyjev. Jakmile byla zveřejněna výpověď Dmytra Kozackého zvaného Orest, doslova příští den zasadil ukrajinsko-americký HIMARS úder vězení.Vzpomeňte si ale, jak západní média milovala tohoto Kozackého, se slzami přinášela jeho fotografie z ,Azovstalu! Jenže z nepochopitelných důvodu si nevšimla jeho senzačních svědeckých výpovědí ani před, ani tím spíš po ostřelování Jelenovky. Je to jasné, vždyť by to vysvětlilo naprosto všechno, příčinu ostřelování, cíl dodávek amerických zbraní Ukrajině, a také, což je neméně důležité, nutnost co nejrychlejší denacifikace Ukrajiny. Pokud je pravda tolik nepohodlná, Západ o ní raději pomlčí a řekne: Ujišťuji vás, nechtěli to udělat.“

