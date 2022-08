https://cz.sputniknews.com/20220801/noviny-times-zjistily-ze-fond-prince-charlese-prijal-12-milionu-dolaru-od-rodiny-bin-ladina-18497230.html

Noviny Times zjistily, že fond prince Charlese přijal 1,2 milionu dolarů od rodiny bin Ládina

Noviny Times zjistily, že fond prince Charlese přijal 1,2 milionu dolarů od rodiny bin Ládina

Dobročinný fond prince Waleského Charlese, staršího syna britské královny Alžběty II., přijal dar ve výši jednoho milionu liber (1,2 milionu dolarů) od... 01.08.2022, Sputnik Česká republika

Podle novinových údajů princ obdržel tyto peníze od Bakra bin Ládina a jeho bratra Shafiqa, nevlastních bratrů bývalého vůdce Al-Káidy. Charles měl schůzku s Bakrem ve westminsterském sídle členů britské královské rodiny Clarence House 30. října 2013, dva roky po likvidaci Usámy bin Ládina americkými speciálními jednotkami.Charles souhlasil s přijetím příspěvku nehledě na námitky svých poradců a zaměstnanců fondu. Podle Times vyzvali poradci prince, aby peníze vrátil, varovali, že to vyvolá pobouření veřejnosti, když se o tom dozvědí média. Bude rovněž poškozena Charlesova pověst, „pokud se jeho jméno objeví v jedné větě se jménem teroristy, který má na svědomí smrt 67 Britů a tisíců Američanů 11. září 2001“.Avšak princ, jak píše list, odmítl peníze vrátit, poněvadž se domníval, že to není slušné. Charles se obával, že dárci pochopí skutečnou příčinu vrácení peněz.Předseda fondu sir Ian Cheshire řekl v rozhovoru pro noviny, že dar příbuzných bin Ládina schválilo pět správců organizace včetně bývalého předsedy představenstva BT Group Michaela Rakea, bývalého generálního ředitele britské banky Barclays Johna Varleye a také Williama Nighya, který byl tenkrát hlavním osobním tajemníkem prince Charlese.The Times píše, že neexistují žádná podezření, že Bakr nebo Shafiq bin Ládin sponzorovali teroristické útoky nebo se jich zúčastnili.Jsou to synové Mohammada bin Avada bin Ládina, miliardáře jemenského původu, nejbohatšího člověka Saúdské Arábie po členech královské rodiny, kterým se stal po založení stavebního konglomerátu BinLadin Group. Zahynul během letecké katastrofy v roce 1967, když bylo Usámu bin Ládinovi 10 let.Příbuzní bin Ládina se ho zřekli již před smrtí bývalého vůdce Al-Káidy, ale jejich jména jsou i nadále spojována se zakladatelem teroristické organizace, píše list. Předtím nebyly údaje o darech členů rodiny bin Ládina dobročinným organizacím zveřejňovány, nejsou obsaženy v dokumentech. Dobročinné nadace nejsou povinny prozrazovat informace o svých dárcích.The Times napsal koncem června, že v letech 2011-2015 přijal princ Charles osobně dary pro svoji charitu od katarského šejka Hamada bin Džassima bin Džabera Al-Tháního. Jejich celková částka činila tři miliony eur, hotovost byla zabalena v taškách a kufru. Noviny uváděly, že „nejsou žádné předpoklady ohledně protizákonnosti daru“. Mluvčí Clarence House potvrdil, že „všechny příslušné procedury byly dodrženy“.

