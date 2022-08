https://cz.sputniknews.com/20220802/byvaly-ministr-zahranici-srj-vladislav-jovanovi-komentuje-vyostreni-situace-v-kosovu-18499832.html

Bývalý ministr zahraničí SRJ Vladislav Jovanović komentuje vyostření situace v Kosovu

Amerika se pokouší vydráždit Srbsko menšími provokacemi, aby sondovala půdu a zjistila, do jaké míry je připraveno bránit Srby v Kosovu. 02.08.2022, Sputnik Česká republika

Kurti a Priština jsou pro Ameriku jen pomocnými prostředky, Amerika však to nesmí přehánět, nesmí překročit Rubikon, jak to snadno dělala dříve. Protože si Washington uvědomuje, že může tak ztratit Srbsko, a to je důležité nejen kvůli Kosovu, ale i kvůli Republice srbské, protože ani jeden z těchto dvou problémů nemůže být vyřešen bez našeho souhlasu nebo bez naší kapitulace.Jejich cílem je postupně zlomit Srbsko pomocí neustálých hrozeb a nátlaku, a donutit ho k účasti v realizaci amerických cílů na Balkánu.Nepodaří-li se jim toho dosáhnout tak snadno, jak si to představovali, může se to stát pro Američany problémem a donutit je k zamyšlení nad změnou taktiky a přístupu k nám, aby proces urychlili.Kurti, stejně jako každý jiný představitel Prištiny, nepřijímá rozhodnutí samostatně a nepodniká nic, nedostane-li k tomu povolení Ameriky. To je všeobecně známá skutečnost. Amerika je klíčem k všemu v této záležitosti, dovolila jim tak trochu poskotačit, aby zjistila, do jaké míry jsme připraveni plnit dříve převzatý závazek nepřipustit nikdy opakování operace Bouře.USA nás vyvádějí ze stavu pohodlí: před tváří naléhavé nutnosti bránit Srby v Kosovu a Metochii se ocitneme ve zranitelnější pozici.A mohou si toho využít jak uvnitř země, tak i zvenčí. Bude to politika vysilování Srbska nejen pomocí Kurtiho a jeho periodických provokací v Kosovu, ale i pomocí snižování investic, nebudeme-li plnit jejich požadavky ohledně Ruska a Číny. Ten vnitřní faktor také nepřehlížejí.Srbsko dnes není samo, a to se USA nelíbí. Musí vyřešit balkánský problém co nejrychleji, a věřím, že budou proto muset přešetřit svou politiku vůči Srbsku a Kosovu.

