Peking pozastavil import produkce více než jednoho sta tchajwanských společností

Peking pozastavil import produkce více než jednoho sta tchajwanských společností

02.08.2022

2022-08-02T14:29+0200

2022-08-02T14:29+0200

2022-08-02T14:29+0200

Tchajwanská média dříve oznámila, že Pelosiová v čele delegace USA, jejíž počet činí podle různé informace 6 až 20 lidí, má přistát v úterý mezi 21.00 a 22.30 místního času (15.00 až 16.30 SELČ) na letišti Sung-šan v Tchaj-peji, přenocuje v hotelu Grand Hyatt, a ve středu ráno navštíví Legislativní Yuan (parlament Tchaj-wanu), kde se sejde s vedením ostrova včetně šéfa administrativy Cchaj Jing-wen. Uvádí se, že ve středu kolem poledne ostrov opustí a ukončí tím svou krátkou návštěvu. V hotelu Grand Hyatt na Tchaj-wanu neodpověděli na otázku Sputniku o její návštěvě.Jak oznámil deník The China Times, zpráva o pozastavení importu produkce byla rozšířena nečekaně v pondělí večer. Na seznam se dostaly hlavně zemědělské a rybí výrobky, sladkosti, nápoje, atd. Jak oznámily noviny s odvoláním na zdroje, pozastavení importu je spojeno s tím, že společnosti neprodloužily registraci poté, co v březnu nabyl platnosti nový rozkaz k celní registraci dovážené produkce.Podle zpráv Centrální informační agentury ostrova Peking často užívá opatření vůči komerční sféře ostrova s cílem urovnání situace po obě strany Tchajwanského průlivu, tato opatření se dotýkají hlavně importu zemědělské produkce a rybích výrobků.Asijská cesta Pelosiové, v jejímž průběhu navštíví Singapur, Japonsko, Jižní Koreu a Malajsii, probíhá za zvýšené pozornosti světové veřejnosti v souvislosti se zprávami o plánované návštěvě Tchaj-wanu. Uskuteční-li se tato návštěva i přes protesty Pekingu, bude to první návštěva předsedy sněmovny reprezentantů kongresu USA od roku 1997. Americká administrativa, kterou předseda ČLR varoval, že „ten, kdo hraje s ohněm, se může popálit“, ujistila Peking v neměnnosti politiky „jedné Číny“, distancovala se ale přitom od eventuální návštěvy a prohlásila, že Pelosiová přijímá rozhodnutí sama. Tchajwanská média oznamují, že může přicestovat na ostrov v úterý, a ve středu se sejde s vedením administrativy ostrova. Tchajwanské MZV tyto zprávy nepotvrzuje.ČLR považuje ostrov za svou provincii a vystupuje vždy proti jakýmkoli kontaktům představitelů Tchaj-peje s úředníky, zejména vysokými, států, s nimiž má Peking diplomatické vztahy.Zprávy o možné návštěvě na ostrově Pelosiové, kterou označuje Peking ze třetí nejvýznamnější osobu v americké administrativě, vyvolaly podle očekávání nanejvýš negativní reakci Číny. Na MZV ČLR prohlásili, že v případě návštěvy Pelosiové na ostrově podnikne Peking určitě rozhodná a účinná opatření na ochranu státní svrchovanosti a územní celistvosti, a že veškerou odpovědnost za možné vážné následky budou nést USA. Oficiální čínské rezorty přitom neuvedly, o jaká právě rozhodná opatření jde.

