V Číně předpokládají, že Pelosyová napomůže znovusjednocení s Tchaj-wanem

2022-08-02T21:36+0200

2022-08-02T21:36+0200

2022-08-02T21:36+0200

svět

čína

tchaj-wan

nancy pelosiová

návštěva

Oficiální mluvčí MZV ČLR Zhao Lijian v pondělí prohlásil, že návštěva předsedkyně sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosyové na Tchaj-wan bude mít „vážné následky“, a že Čína podnikne rozhodná opatření na ochranu státní svrchovanosti a územní celistvosti. Podle jeho slov, vydá-li se Pelosyová na Tchaj-wan, bude to hrubým zasahováním do vnitřních záležitostí ČLR, záměrným porušením zásady „jedné Číny“, a ohrožením míru a stability v Tchajwanském průlivu.Čínští odborníci, které list dotázal, jsou toho názoru, že toto nové varování je jasným signálem o tom, že když se vydá Pelosyová na Tchaj-wan, spatří v tom Čína provokační akci uskutečněnou se svolením administrativy prezidenta USA Joea Bidena, a nikoli osobní rozhodnutí Pelosyové, a bude to vážný incident, který bude znamenat, že USA porušily vlastní sliby v tchajwanské otázce.Politolog amerikanista Čínské akademie společenských věd Lui Siang v rozhovoru pro noviny prohlásil, že jakákoli dohoda o návštěvě Pelosyové na Tchaj-wan bude porušením závazků Bílého domu nepodporovat „nezávislost Tchaj-wanu“.Podle jeho slov platí to pro jakoukoli pomoc v organizování návštěvy Pelosyové za strany administrativy a amerických vojáků, týká se to mj. poskytnutí dopravy, bezpečnosti, spojů, rozvědky aj.Dodal, že vydá-li se Pelosyová skutečně na Tchaj-wan, bude to znamenat, že „dostala povolení (prezidenta USA Joea) Bidena, a že američtí vojáci jí také poskytnou podporu“.Podle názoru odborníků budou odvetné akce Číny v takovém případě zaměřeny nejen proti Pelosyové, ale také Bidenova administrativa narazí na vážné následky všestranného zhoršení vztahů mezi Čínou a USA.Podle názoru odborníků, když se USA domnívají, že dobrodružný krok Pelosyové může Washingtonu otevřít novou dvířku v tchajwanské otázce, pak je to příliš naivní, a může to jenom skoncovat s americkou strategií silového tlaku v problému Tchaj-wanu.

čína

tchaj-wan

čína, tchaj-wan, nancy pelosiová, návštěva