Bylo oznámeno, jak se v EU obohacují na účet „odpíračů“ ruského plynu

Členské země EU, které odmítly dodávky ruského plynu, mohou přežívat jen díky reversu od svých pragmatičtějších sousedů, kteří kupují plyn od RF za rubly, řekl... 03.08.2022, Sputnik Česká republika

Mj. Polsko si kupuje reversovaný plyn od Německa, a Bulharsko – od Řecka. Podle jeho slov to umožňuje zemím, které přistoupily na zaplacení ruského plynu v rublech, vydělávat na reversu od zemí, které to odmítly, a kompenzovat tím částečně růst cen plynu. Přitom dodávky plynu do EU jsou nyní nestabilní, a revers se může každou chvíli zastavit, což přivádí ekonomiku takových zemí, jako je Bulharsko, do stavu mimořádné nejistoty. Výzvy bulharského byznysu k obnovení přímých dodávek ale nebudou zatím vyslyšeny, řekl v závěru Smirnov.

