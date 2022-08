Cestou Pelosiové dokazují USA světu svou beztrestnost, prohlásil Lavrov

https://cz.sputniknews.com/20220803/cestou-pelosiove-dokazuji-usa-svetu-svou-beztrestnost-prohlasil-lavrov-18500305.html

„Nemám žádné pochyby o tom, že to odráží linii, o níž jsme hovořili v souvislosti s ukrajinskou situací – jde o snahu dokázat všem svou beztrestnost a svobodu konání – dělám, co chci,“ řekl Lavrov novinářům podle výsledků jednání v Myanmaru.Pelosiová přiletěla do Tchaj-peje v úterý večer, ve středu ráno měla schůzku se šéfkou tchajwanské administrativy Cchaj Jing-wen. To je její první návštěva Tchaj-wanu od roku 1997. Administrativa USA, kterou předseda ČLR upozornil na to, že „ten, kdo hraje s ohněm, se může popálit“, ujistila Peking v neměnnosti politiky „jedné Číny“, distancovala se však od návštěvy Pelosiové a prohlásila, že předsedkyně sněmovny reprezentantů přijímá rozhodnutí sama.START-3USA Rusku nenavrhly obnovit jednání o strategické stabilitě s cílem vypracování nové dohody místo Dohody o snížení počtu strategických zbraní (START III), řekl ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov.„Mají ve zvyku vyhlašovat některé věci veřejně a pak na ně zapomínat. Žádné návrhy na obnovení jednacího procesu jsme nedostali,“ dodal ministr.Přitom, podle jeho slov, i když budou někdy podobná jednání obnovena, „rozhodovat o tom, jestli se má k nim připojit, bude Čínská lidová republika sama, a Američané naši pozici dobře znají“.

