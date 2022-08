https://cz.sputniknews.com/20220803/odbornik-porovnal-eskalaci-zpusobenou-navstevou-pelosiove-s-karibskou-krizi-18501402.html

Odborník porovnal eskalaci způsobenou návštěvou Pelosiové s Karibskou krizí

Eskalace, kterou vyprovokovala návštěva na Tchaj-wanu předsedkyně sněmovny reprezentantů kongresu USA Nancy Pelosiové, připomíná v mnohém Karibskou krizi z... 03.08.2022, Sputnik Česká republika

Peking sotva přistoupí na vyřešení tchajwanské otázky silovou cestou, prohlásil ředitel Institutu asijských a afrických zemí Moskevské Lomonosovovy univerzity profesor Alexej Maslov.„Nikoli náhodou lidé říkají, že to, co se nyní odehrává, velmi připomíná Karibskou krizi, kdy je důležité posoudit u jednacího stolu nebo telefonicky, jestli jsou obě strany ochotny strhnout celosvětovou situaci, a to bude velmi vážné pro všechny, anebo strany přece jen nesou nějakou odpovědnost za osudy světa, a pak se může tato otázka řešit velmi dlouho, ale mírovou cestou,“ podotkl odborník v rámci kulatého stolu o čínsko-amerických vztazích v kontextu návštěvy Pelosiové na Tchaj-wanu, který byl zorganizován mediální skupinou Rossia Segodnia.Podle názoru odborníka se čínské úřady sotva uchýlí k silovému řešení tchajwanské otázky. „Myslím si, že Čína bude teprve v poslední řadě uvažovat o silové variantě, tedy o přímém útoku na Tchaj-wan, je třeba ale chápat, že se v Číně blíží dvacátý sjezd KSČ, to je mimořádně důležitá událost… a čínský lídr Si Ťin-pching bude muset čínskému lidu, mj. i devadesátimilionové Komunistické straně Číny, vysvětlit, co se děje a jak se to bude dále vyvíjet,“ řekl Maslov.

