Čína zahájila velké vojenské cvičení kolem Tchaj-wanu

Čínská Lidová osvobozenecká armáda zahájila velké vojenské cvičení s bojovou střelbou ve vodách kolem Tchaj-wanu, informuje čínská Centrální televize. 04.08.2022, Sputnik Česká republika

Manévry, jež jsou reakcí na návštěvu předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové v Tchaj-peji, startovaly ve čtvrtek v 12:00 místního času (07:00 SEČ) v šesti místech vod kolem ostrovu, mají trvat do nedělního poledne.Čínská strana zveřejnila varování pro mořské lodě a letadla, aby nevstupovaly do vod a vzdušného prostoru v místech, kde se koná cvičení, jejich souřadnice byly zveřejněny dříve.Armáda provedla střelbu na dlouhé vzdálenosti a útoky na cíle ve východním Tchajwanském průlivu.Čínský ministr zahraničí Wang I prohlásil, že Čína hodlá koexistovat v míru a rozvíjet se spolu s ostatními státy, ale nikomu nedovolí podkopat svoji stabilitu. Dodal, že sjednocení Číny s Tchaj-wanem je historicky nevyhnutelné.Nancy Pelosiová přiletěla do Tchaj-peje v úterý večer. Je to první návštěva předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA na Tchaj-wanu od roku 1997 po Newtu Gingrichovi. Americká administrativa, kterou předseda ČLR varoval, že „ten, kdo si zahrává s ohněm, se může popálit,“ ujistila Peking, že je věrná politice „jedné Číny,“ od návštěvy se distancovala, poněvadž, podle Washingtonu, přijímá předsedkyně rozhodnutí samostatně.Návštěva Pelosiové se stala příčinou dalšího zvýšení napětí v Tchajwanském průlivu. Kromě oznámení vojenského cvičení 4-7. srpna zavedl Peking sankce proti dvěma tchajwanským fondům, pozastavil export přírodního písku na ostrov a import z Tchaj-wanu citrusů a některých druhů ryb. Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Čína hodlá podniknout rozhodná a tvrdá opatření, a také dalo na srozuměnou, že všechny negativní následky návštěvy, proti které Peking namítal před několika měsíci, ještě nastanou, a že odpovědnost za ně spadne na Washington a Tchaj-pej.Čína považuje Tchaj-wan za vlastní provincii a vždy vystupuje proti jakýmkoli stykům zástupců Tchaj-peje s cizími úředními osobami, zvlášť vysokými, nebo vojáky ze zemí, s kterými má Peking diplomatické vztahy.

