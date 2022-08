https://cz.sputniknews.com/20220804/v-spanelsku-prohlasili-ze-setreni-elektriny-zpusobi-rust-kriminality-18502387.html

V Španělsku prohlásili, že šetření elektřiny způsobí růst kriminality

Politici a pořádkové orgány v Španělsku mají za to, že vládní opatření v sféře šetření elektřiny, zejména osvětlení výloh a veřejných budov, mohou mít za... 04.08.2022, Sputnik Česká republika

Španělská vláda schválila v pondělí plán šetření energie a spravování její spotřeby v zemi. Podle tohoto plánu nesmí mít klimatizace teplotu pod 27 stupňů a topení nesmí překročit 19 stupňů. Dveře do budov se mají zavírat automaticky, světlo ve výlohách musí být vypnuto již v 22:00. V úterý byl příslušný výnos uveřejněn v úředním věstníku. Podle listu Mundo může pokuta za porušení vládních rozhodnutí v šetření energie činit 60 až 600 tisíc eur.List Razon píše, že hlava vlády komuny Madrid Isabel Díaz Ayusová varovala, že šetření energie může být „problém pro bezpečnost.“ Podobné mínění vyslovila také koordinátorka sociální politiky pravicové Lidové strany Marta Gonsalézová, která prohlásila, že vypnutí osvětlení výloh v obchodech a veřejných budov může být riskantní pro ženy.Zdroje listu z orgánů státní bezpečnosti (FFCCS) také mají za to, že vypnutí světla ve výlohách může skutečně zhoršit situaci s bezpečností.Nehledě na to, že uliční lucerny budou fungovat, pomůže opatření na šetření elektřiny zločincům, poněvadž světlo ve výlohách doplňuje osvětlení některých ulic.

