https://cz.sputniknews.com/20220804/vysetrovani-ukrajinci-prodavaji-zbrane-nato-na-blizky-vychod-18504921.html

Vyšetřování: Ukrajinci prodávají zbraně NATO na Blízký východ

Vyšetřování: Ukrajinci prodávají zbraně NATO na Blízký východ

Se začátkem ruské vojenské operace na území Ukrajiny aliance NATO spustila nebývale rozsáhlé dodávky vlastních zbraní pro ukrajinskou armádu. Očekávali, že se... 04.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-04T18:16+0200

2022-08-04T18:16+0200

2022-08-04T18:16+0200

svět

ukrajina

zbraně

blízký východ

černý trh

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/83/72/837246_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_8e37afe094ade44733aa643f0b70afdc.jpg

Sputnik Arabic provedl vlastní vyšetřování při hledání informací o prodeji zbraní NATO z Ukrajiny do arabských zemí.Začátek vyšetřováníPři prohledávání darknetu jsme našli stránku prodávající zbraně, kde byl umístěn inzerát „UKRAJINA ZBRANĚ“. Prodávají se zde pušky M4 – podle statistik webu bylo přes tento inzerát uskutečněno více než 32 transakcí. Uvedená cena je od 2400 $. Geolokace je Kyjev.Zvlášť poznamenáme, že oficiální cena pušek M4 se podle odhadů Pentagonu liší v závislosti na úpravě zbraně: od 600 do 1200 dolarů.Dotyčný inzerát také zahrnoval recenze o úspěšném nákupu zbraní: podle algoritmů „černého“ webu je mohou nechat pouze uživatelé, kteří již transakci dokončili. Jinými slovy, žádný nákup, žádná recenze.Zpravodajové Sputniku se rozhodli napsat prodejci a zahrát si na zákazníka: zbraň si podle legendy kupoval jistý jemenský Hútí s přezdívkou 3ladin_houthi.Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce na darknetu nás prodejce požádal o převedení korespondence do Wickr messengeru. Dále veškerá korespondence probíhala pouze zde. Abychom nevzbudili u ukrajinských prodejců podezření, napsali jsme otázky v arabštině a přeložili je do angličtiny přes internetový překladač: vypadalo to věrohodněji.„M4 s dodávkou do Jemenu“Nejprve jsme se přímo zeptali prodejce, zda by byli schopni dodat várku zbraní do Jemenu, a dostali jsme kladnou odpověď, přičemž doručení se očekává po moři.Poté se prodejce zeptal: „Co přesně potřebujete a v jakém množství?“. Dali najevo, že jsou připraveni prodat nejen pušky deklarované v oznámení, ale i něco dalšího.Poté jsme se rozhodli zjistit přesný způsob odesílání a přepravy zbraní. A zároveň jsme dali najevo, že máme zájem o jakékoliv zbraně, které nám budou schopni prodat.Abychom si prodejce trochu naklonili, dodali jsme následující větu:„My, Hútíové, také bojujeme proti okupantům v naší zemi - stejně jako vy.“Výzbroj a způsob dodáníJak z odpovědi vyplynulo, ukrajinská strana je skutečně připravena prodávat nejen pušky americké výroby, ale i granáty. Pušky budou dodány s potřebnou municí. Podrobně nám byl popsán i způsob dopravy:„Zbraně dodáme v sudech s motorovým olejem. Každý sud bude obsahovat 10 pušek M4, 2000 nábojů, 200 granátů. Doprava po moři bude trvat 10 dní. V přístavu dostanete právě sudy s motorovým olejem, které nevzbudí žádné podezření“.Abychom pochopili, kolik jsou připraveni prodat a jaké mohou mít zásoby, rozhodli jsme se požádat o 100 barelů - ukrajinští obchodníci se zbraněmi měří objem dodávek v sudech.Bylo nám ale řečeno, že toliksudů mít nebudou: dokážou dodat jen 20.Prodejce pokračoval s popisem objemu dodávky a ceny:Schéma prodejeNo, museli jsme souhlasit se jmenovanými objemy pašování. Poté jsme požádali o podrobné podmínky obchodu a následné dodávky sudů do přístavu Hudajda, který jako jediný ovládají jemenští Hútíové.Prodejce odpověděl, že s doručením do tohoto přístavu nebudou žádné problémy.Poté nám byly popsány podmínky obchodu:„Dohoda bude vypadat takto: pozveme administrátora do našeho chatu a v jeho přítomnosti probereme podrobnosti obchodu.1. Když se dohodneme, oba napíšeme do chatu, že nám podmínky obchodu vyhovují. Vložíte 400 000 $ v kryptoměně prostřednictvím systému Monero XMR na svůj účet.2. Poté zboží odesílám.3. Vy obdržíte zboží. Zkontrolujte to. Pokud vám vše vyhovuje, tak do společného chatu (obchodu, pozn. red.) napíšete, že prodejce plně splnil své závazky, převeďte moji zálohu na prodejce.4. Dále mi administrátor pošle zálohu a ponechá si 2 % z částky transakce. To je vše!“Prodejce řekl mnohem více, než jsme čekali. Ukázalo se, že v operaci figuruje jistý asistent, který je spojen s platformou darknet a vystupuje jako garant provedení transakce. Dostane 2 % z každého obchodu: v našem případě by dostal 8 000 $.Podrobnosti o logistice pašováníChtěli jsme zjistit co nejvíce informací o dodávce: vzhledem k tomu, že jemenský přístav Hudajda je od Ukrajiny dost daleko a slibují dodání zboží do 10 dnů, měl by mít prodejce nějaké hotové schéma.Ukázalo se, že takové schéma je u ukrajinských prodejců skutečně připraveno. A podrobně nám to popsali:„1. Zboží připravíme, naložíme do sudů a naložíme na loď s pomocí našich kolegů v Polsku.2. Loď bude plout po trase vyznačené na mapě. Loď bude převážet humanitární pomoc – většinou je nikdo nekontroluje. Jo a 20 barelů žádné podezření nevzbudí. To je důvod, proč nemůžeme poslat 100: mohly by vzniknout otázky.“Prodejce pak poslal mapu — zajímavé, podepsanou v ruštině — s ručně nakreslenou trasou. Ukazuje se, že zbraně budou naloženy na loď pouze u pobřeží Portugalska. A když už ukrajinská strana zmiňuje některé „kolegy v Polsku“, existuje podezření, že do tohoto příběhu je zapletena evropská zbrojní mafie.Ale jak se zbraně dostanou z Polska do Portugalska, to nevíme.Nicméně to mohou vědět ti, kteří pašované zbraně NATO skutečně kupují. Prodejce uvedl:„Bude vám zasláno sledovací číslo pro sledování trasy doručení.“Podle ukrajinských pašeráků poskytuje online tracker rozsáhlé informace o logistice: na které lodi se náklad nachází, z kterého přístavu odešel, když dorazil do cílového přístavu. Všechny tyto informace kupující dostává ihned po převodu zálohy.Poté, co prodejce dostatečně podrobně uvedl detaily, přesto se rozhodl říci, že vysvětlil pouze „obecně“:„Kdyby něco, tak já nevím, kdo jsi, a ty nemáš žádnou zálohu. Možná jsi vůbec agent Interpolu. Popsal jsem obecně, jak to funguje.“Na konci našich jednání nám, Hútíům, ukrajinský prodejce zanechal velmi vřelý vzkaz:„Žádný problém. Jsme na vaší straně. Musíte bojovat.“Ukazuje se, že se ukrajinská strana se s jistou solidaritou staví k boji Hútíů s arabskou koalicí vedenou Saúdskou Arábií: právě ji jemenští Hútíové považují za okupanty svého území.Abychom dialog ukončili, napsali jsme, že ověřujeme náš účet (to je nutné pro zálohu v kryptoměně) a vrátíme se k transakci.Platformy Darknet vyžadují interní ověření uživatelských účtů: snaží se tak omezit činnost speciálních služeb nebo orgánů činných v trestním řízení, které zde loví pašování zbraní.

ukrajina

blízký východ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, zbraně, blízký východ, černý trh