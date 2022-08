Čína upozornila na vážné následky pro USA návštěvy Pelosiové na Tchaj-wanu

https://cz.sputniknews.com/20220805/cina-upozornila-na-vazne-nasledky-pro-usa-navstevy-pelosiove-na-tchaj-wanu--18508188.html

„Tato vulgární komedie bude určitě mít pro Spojené státy vážné následky a veškerou odpovědnost za to bude nést Washington,“ řekl.Diplomat upozornil, že Peking je nucen tvrdě zareagovat.Zdůraznil, že návštěva Pelosiové na Tchaj-wanu je porušením zásady „jedné Číny“ a americko-čínských dvoustranných dohod.„To je vážné ohrožení svrchovanosti a územní celistvosti ČLR. Ani jedna země nemůže oddělit Tchaj-wan do Číny,“ dodal.Lavrov upozornil ze své strany na to, že americká strana ignorovala vlastní zásady, kdy se vydala předsedkyně sněmovny reprezentantů na Tchaj-wan.Pelosiová přiletěla na ostrov 2. srpna a označila svou návštěvu za „svědectví oddanosti USA podpoře tchajwanské demokracie“. Byla to první oficiální návštěva Tchaj-wanu předsedou Sněmovny reprezentantů amerického kongresu za posledních 25 let. Čína vyjádřila USA rozhodný protest a slíbila odvetná opatření.Po návštěvě Pelosiové, 4. srpna, zahájila Čínská lidová osvobozenecká armáda rozsáhlé třídenní cvičení s ostrou střelbou kolem Tchaj-wanu. Téhož dne MZV ČLR prohlásilo, že všechny třenice v Tchajwanském průlivu jsou vyvolány počínáním USA a že nebýt návštěvy Pelosiové, události by se vyvíjely jinak.Tchaj-wan je součástí Číny, avšak už po mnoho desetiletí žije jako nezávislý stát. Spojené státy tvrdí, že nezpochybňují příslušnost ostrova k ČLR, ale přitom poskytují podporu tchajwanským úřadům.Oficiální vztahy mezi vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, kontakty se obnovily koncem 80. let.

