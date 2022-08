https://cz.sputniknews.com/20220805/cina-zavede-sankce-proti-pelosiove-a-jejim-pribuznym-po-navsteve-tchaj-wanu-18509057.html

Čína zavede sankce proti Pelosiové a jejím příbuzným po návštěvě Tchaj-wanu

„Pelosiová navštívila Tchaj-wan nehledě na vážné znepokojení a protesty ze strany Číny a vážně poškodila státní svrchovanost a územní celistvost Číny,“ uvádí se v prohlášení čínského ministerstva zahraničí.Pelosiová přiletěla na ostrov 2. srpna a označila svou návštěvu za „svědectví oddanosti USA podpoře tchajwanské demokracie“. Byla to první oficiální návštěva na Tchaj-wanu předsedy Sněmovny reprezentantů amerického kongresu za posledních 25 let. Peking vyjádřil Washingtonu rozhodný protest a slíbil mu odvetná opatření.4. srpna Čínská lidová osvobozenecká armáda zahájila třídenní rozsáhlé cvičení s ostrými střelbami kolem Tchaj-wanu. Bylo odpáleno pět raket, které spadly v japonské výlučné ekonomické zóně. Na MZV ČLR prohlásili, že všechny třenice v Tchajwanském průlivu byly vyvolány počínáním USA a že nebýt návštěvy Pelosiové, mohly by se události vyvíjet jinak.Koordinátor pro strategické komunikace v Radě národní bezpečnosti USA John Kirby prohlásil, že USA odsuzují odpálení balistických raket Čínskou lidovou osvobozeneckou armádou.Oficiální mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil návštěvu Pelosiové na Tchaj-wanu za zbytečnou provokaci, a manévry ČLR kolem ostrova – za svrchované právo.Tchaj-wan je součástí Číny, už po mnoho desetiletí však žije jako nezávislý stát. Spojené státy tvrdí, že nezpochybňují příslušnost ostrova ČLR, ale přitom poskytují podporu tchajwanské vládě.Oficiální vztahy mezi vládou ČLR a její ostrovní provincií byl přerušeny v roce 1949, kontakty byly obnoveny koncem 80. let.

