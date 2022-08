https://cz.sputniknews.com/20220805/lavrov-promluvil-o-ochote-rf-projednavat-s-usa-vymenu-veznu-18508050.html

Lavrov promluvil o ochotě RF projednávat s USA výměnu vězňů

Lavrov promluvil o ochotě RF projednávat s USA výměnu vězňů

RF je ochotna projednávat s USA výměnu vězňů, ale jen v rámci kanálu, který byl dříve zkoordinován ruským prezidentem Vladimirem Putinem s jeho americkým... 05.08.2022, Sputnik Česká republika

„Existuje speciální kanál, který byl prezidenty zkoordinován, a ať už někdo říká veřejně cokoli, tento kanál je i nadále aktuální. Chtějí-li se Američané znovu uchýlit k veřejné diplomacii a dělat halasná prohlášení, že prý hodlají podniknout jakési kroky, je to jejich věc a jejich problém,“ řekl na tiskové konferenci.Koncem července americká média oznámila, že Washington navrhl vyměnit ruského podnikatele Viktora Buta za basketbalistku Brittney Grinerovou obviňovanou z pašování drog a Paula Wylana odsouzeného za špionáž.Ministr zahraničí USA Antony Blinken potvrdil, že USA zaslaly Moskvě návrh na výměnu, neodhalil však detaily.4. srpna odsoudil Chimkinský městský soud Grinerovou k devíti letům vězení a k pokutě ve výši 1 milion rublů v kauze pašování drog.Dvojnásobná olympijská vítězka v basketbalu, členka reprezentace USA, byla zadržena celníky na letišti Šeremeťjevo v únoru. Byly u ní nalezeny vaporizéry s konopným olejem. Proti sportovkyni bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu Pašování drog ve velkém množství (č. 2 § 229.1 a č. 1 § 228 Trestního zákoníku RF). 7. července basketbalistka zcela přiznala svou vinu a prohlásila, že neměla v úmyslu spáchat trestný čin.Viktor But si již odpykal v americké věznici polovinu svého 25letého trestu odnětí svobody na základě obvinění z přípravy spiknutí s cílem vraždy amerických občanů a z materiální podpory terorismu. Byl zadržen v Thajsku v roce 2008 a vydán do USA. Občan Ruska byl obžalován ze záměru prodat partii zbraní levicové radikální skupině Revoluční ozbrojené síly Kolumbie. Jeho matka se letos obrátila na Putina a Bidena s prosbou, aby se domluvili o návratu jejího syna do RF.

