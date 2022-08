Zelenskyj obvinil EU z umělého zadržování finanční pomoci Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220805/zelenskyj-obvinil-eu-z-umeleho-zadrzovani-financni-pomoci-ukrajine-18508952.html

Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že v Evropské unii uměle zadržují makrofinanční pomoc Ukrajině ve výši 8 miliard eur. 05.08.2022, Sputnik Česká republika

„Denně a různými způsoby připomínám některým předákům EU, že nelze dělat rukojmími jejich nerozhodnosti a byrokracie ukrajinské důchodce, naše přesídlence, naše učitele a další naše lidi, kteří jsou závislí na rozpočtových výplatách. Osm miliard eur pro Ukrajinu je zatím zadržováno. A toto umělé zadržování makrofinanční pomoci našemu státu je buď zločin, nebo chyba. A je těžké říci, co je horší,“ řekl Zelenskyj ve videoprojevu, který byl uveřejněn na jeho Telegramu. Řekl přitom, že „by nechtěl“ upřesňovat, jaká konkrétní evropská země zadržuje poskytování finanční pomoci Ukrajině.Dříve, 2. srpna, dostal Kyjev druhou tranši finanční pomoci od EU, jejíž celková výše činila 1 miliardu eur. Uvádí se, že peněžní prostředky budou využity k financování nejnaléhavějších potřeb státního rozpočtu.Zároveň 1. srpna tisková služba Evropské komise oznámila, že nemůže vyčlenit Ukrajině úvěr ve výši 8 miliard eur. V EK podotkli, že alternativní variantou urovnání této situace by mohly být záruky členských zemí EU. Náměstek vedoucího prezidentovy kanceláře Ihor Žovkva poukázal na to, že dodatečnou finanční podporu blokuje vláda Německa. 25. července předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU vyčlenila Ukrajině zvýhodněný úvěr v částce 1,59 miliardy eur. Šéfka EK tehdy uvedla, že 1 miliarda eur bude poskytnuta ihned a zbytek peněžních prostředků bude převeden později. 18. července předseda Evropské rady Charles Michel oznámil, že rada EU zkoordinovala pátou část vojenské pomoci Ukrajině za 500 milionů eur. Předtím už bylo schváleno vyčlenění na tyto účely 2 miliard eur, tudíž podpora EU v podobě vojenského zařízení pro ukrajinskou armádu činí 2,5 miliardy eur.Již 12. dubna promluvil ministr financí Ukrajiny Serhij Marčenko o ubohé ekonomické situaci. Vyzval světové společenství, aby napomohlo snížení rozpočtového schodku, a zdůraznil, že jeho země je nyní v nejhorší ekonomické situaci.

