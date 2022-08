https://cz.sputniknews.com/20220806/americky-zoldak-vypravel-o-korupci-na-ukrajine-18509634.html

Americký žoldák vyprávěl o korupci na Ukrajině

Americký žoldák vyprávěl o korupci na Ukrajině

Žoldák z USA Andy Huynh, který bojoval na straně Ukrajiny a byl zajat, vyprávěl, že byl svědkem korupce i nekompetence a také špatného chování k cizincům v... 06.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-06T09:36+0200

2022-08-06T09:36+0200

2022-08-06T09:36+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

žoldáci

ukrajina

korupce

ministerstvo obrany ruska

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/18509486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d73ec70e46366c3ce08df4b28e53d1ac.png

Britský list The Telegraph 15. června uvedl, že v bitvách u Charkova Ozbrojené síly RF zajaly dva bývalé vojáky americké armády. Byli to 39letý Alexander Drueke a 27letý Andy Huynh.Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Edward Price uvedl, že Washington je v přímém kontaktu s ruskými úřady v otázce amerických žoldáků zadržovaných na Ukrajině. Zástupce Ministerstva obrany RF generálmajor Igor Konašenkov však sdělil, že žoldáci, kteří dorazili na Ukrajinu, nejsou kombatanti a „to nejlepší, co je čeká, je velmi dlouhý trest“.

https://cz.sputniknews.com/20220629/americky-zoldak-na-ukrajine-rekl-ze-byl-podveden-s-honorarem-lituji-ze-jsem-prijel-rekl-18438247.html

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Americký žoldák vyprávěl o korupci na Ukrajině Žoldák z USA Andy Huynh, který bojoval na straně Ukrajiny a byl zajat, vyprávěl, že byl svědkem korupce i nekompetence a také špatného chování k cizincům v řadách ukrajinské armády. 2022-08-06T09:36+0200 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

žoldáci, ukrajina, korupce, ministerstvo obrany ruska, usa