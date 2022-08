https://cz.sputniknews.com/20220807/nemcum-predpovedeli-financni-katastrofu-18512191.html

Němcům předpověděli finanční katastrofu

Němcům předpověděli finanční katastrofu

Obyvatele Německa čekají neřešitelné finanční problémy, píše německý časopis Compact. 07.08.2022

2022-08-07T13:29+0200

2022-08-07T13:29+0200

2022-08-07T13:29+0200

Příčina je v tom, že společnost RheinEnergie hodlá zvýšit ceny plynu o více než 100 %. Až dosud se dodával plyn za cenu 7,87 centu za kilowatthodinu. Teď se chystá RheinEnergie tuto částku zvýšit na 18,3 centu. V takovém případě se zvýší cena plynu více než dvojnásobně.V přepočtu na průměrnou domácnost s roční spotřebou 10 tisíc kWh to znamená, že výdaje, které nyní činí 960 eur, se zvýší na 2002 eur. Způsobí to neřešitelné finanční problémy nejen nemajetným občanům, ale i lidem s normálními příjmy, tvrdí Compact.Dříve se uvádělo, že za účelem podpory dovozců plynu se bude od října letošního roku až do roku 2024 od spotřebitelů plynu po celém Německu vybírat doplatek, který může pro domácnost tvořenou čtyřmi lidmi činit trojmístnou částku dodatečných ročních výdajů. Tento mechanismus je zaměřen na to, aby společnosti dodávající plyn mohly ve své činnosti pokračovat, aniž by se obávaly bankrotu kvůli vysokým nákupním cenám.Portál DWN napsal, že nynější energetická krize se stala důvodem k „destruktivnímu rozsudku“ pro budoucnost německé ekonomiky. Německá poslankyně, bývalá předsedkyně parlamentní frakce Levicové strany Sahra Wagenknechtová prohlásila, že Berlín musí zastavit ekonomickou válku proti Moskvě, protože nedokáže přežít bez ruských energetických nosičů.Německo stejně jako jiné západní země narazilo na růst cen energetických zdrojů a na prudký růst inflace následkem zavedení sankcí proti Moskvě a směřování k odmítnutí jejího paliva. Kvůli zdražení paliva, především plynu, přišel německý průmysl o mnohé konkurenční přednosti, což ovlivnilo také jiné sféry německé ekonomiky, která je nejmohutnější v EU.

