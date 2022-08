https://cz.sputniknews.com/20220807/z-ukrajiny-do-turecka-se-vydaly-ctyri-nakladni-lode-se-zemedelskou-produkci-18515144.html

Z Ukrajiny do Turecka se vydaly čtyři nákladní lodě se zemědělskou produkcí

Z Ukrajiny do Turecka se vydaly čtyři nákladní lodě se zemědělskou produkcí

Čtyři nákladní lodě se zemědělskou produkcí se vydaly z ukrajinských přístavů a směřují do Istanbulu. Informovalo o tom 7. srpna turecké ministerstvo národní... 07.08.2022, Sputnik Česká republika

Ve zprávě ministerstva se uvádí, že loď Mustafa Nekati, která veze 6 tisíc tun slunečnicového oleje, pluje do Itálie, Star Helena s 45 tisíci tun směřuje do Číny, Glory s 66 tisíci tun kukuřice má připlout do Istanbulu, loď Riva Wind, jež dopravuje 44 tisíc tun kukuřice, směřuje do Iskenderunu.6. srpna byla uveřejněna zpráva, že do Istanbulu připlula první ze tří nákladních lodí s kukuřicí, které byly vypraveny z Ukrajiny. Loď Navistar pod panamskou vlajkou, která má dopravit z Ukrajiny do Irska 33 tisíc tun kukuřice, vyplula z Oděského přístavu, dosáhla stanoveného přístavu na severu Istanbulu a zakotvila.22. července bylo v Istanbulu podepsáno memorandum o podpoře dodávek ruské zemědělské produkce a hnojiv na světové trhy. Balíček dokumentů, které zejména stanoví připojení OSN ke zrušení exportních restrikcí, podepsal ruský ministr obrany Sergej Šojgu a generální tajemník OSN António Guterres.

