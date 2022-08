https://cz.sputniknews.com/20220807/zakladatel-pink-floyd-nazval-bidena-valecnym-zlocincem-18516162.html

Zakladatel Pink Floyd nazval Bidena válečným zločincem

Zakladatel Pink Floyd nazval Bidena válečným zločincem

Prezident USA Joe Biden i nadále přilévá olej do ohně ukrajinského konfliktu, řekl v rozhovoru pro CNN britský hudebník Roger Waters, jeden za zakladatelů... 07.08.2022, Sputnik Česká republika

„Je to těžký zločin. Proč USA nevyzvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zahájil jednání s Moskvou kvůli zastavení tohoto hrozného konfliktu?“ ptá se Waters.Kromě toho podle jeho názoru právě Severoatlantická aliance byla hlavním viníkem krize.Hudebník nyní pořádá turné pod názvem This is Not A Drill. Na koncertech se otevřeně dotýká politických témat, například ukazuje fotografie „válečných zločinců“, mezi nimiž je také Joe Biden.Rusko zveřejnilo koncem minulého roku návrhy dohod s USA a NATO o zárukách bezpečnosti. Mezi požadavky Moskvy bylo zřeknutí se dalšího rozšíření aliance na východ, nepřipojení k ní Ukrajiny a nezaložení vojenských základen v postsovětských zemích. Šlo rovněž o nerozmístění útočných zbraní u ruských hranic a stažení sil NATO ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle prezidenta je konečným cílem operace osvobození Donbasu a vytvoření podmínek zaručujících bezpečnost samotného Ruska.

