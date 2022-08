https://cz.sputniknews.com/20220808/cina-oznamila-pokracovani-cviceni-u-tchajwanskeho-pobrezi-18519048.html

Čína oznámila pokračování cvičení u tchajwanského pobřeží

Čína oznámila pokračování cvičení u tchajwanského pobřeží

Východní oddělení bojového velení Lidové osvobozenecké armády Číny oznámilo pokračování cvičení kolem ostrova Tchaj-wan. Čínská média o tom informovala 8... 08.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-08T17:29+0200

2022-08-08T17:29+0200

2022-08-08T17:29+0200

svět

čína

tchaj-wan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/18513796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f9218d41e8df7c1f9692efbc8c099b1.jpg

„Velení východního oddělení čínské Lidové osvobozenecké armády pokračuje 8. srpna v praktickém společném cvičení na moři a ve vzdušném prostoru kolem ostrova Tchaj-wan, pozornost je soustředěna na organizaci společných protilodních a námořních výsadkových operací,“ píší noviny.Čínská armáda informovala včera o vojenském cvičení v mořském a vzdušném prostoru v souladu s plánem. Čína zahájila cvičení kolem Tchaj-wanu 4. srpna po návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Nancy Pelosiové na ostrově. Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že všechny třenice v Tchajwanském průlivu jsou způsobeny akcemi USA. Mluvčí čínského ministerstva obrany U Ciang prohlásil 8. srpna, že USA vyprovokovaly a jednostranně vytvořily dnešní napjatou situaci, proto musí americká strana nést odpovědnost za následky.Tchajwanské ministerstvo obrany odsoudilo 2. srpna čínské cvičení kolem ostrova a označilo za jeho cíl „psychologické zastrašování občanů“. Pelosiová přiletěla na ostrov 2. srpna a nazvala svoji návštěvu „důkazem věrnosti USA podpoře tchajwanské demokracie“. Byla to první návštěva předsedy Sněmovny reprezentantů na Tchaj-wanu za posledních 25 let. Čína vyslovila USA rozhodný protest.Tchaj-wan je součást Číny, avšak již několik desetiletí existuje jako nezávislý stát. USA tvrdí, že nepopírají příslušnost ostrova Číně, ale přitom poskytují podporu tchajwanské vládě.Oficiální vztahy mezi čínskou vládou a ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 a obnoveny koncem osmdesátých let.

čína

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, tchaj-wan