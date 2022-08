https://cz.sputniknews.com/20220808/eurokomise-vycleni-65-milionu-eur-na-podporu-kosovskeho-ministerstva-vnitra-18518600.html

Eurokomise vyčlení 6,5 milionu eur na „podporu“ kosovského ministerstva vnitra

Eurokomise vyčlení 6,5 milionu eur na „podporu“ kosovského ministerstva vnitra

Eurokomise plánuje vyčlenění 6,5 milionu eur v rámci programu na „podporu“ sektoru vnitra částečně uznaného Kosova. 08.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-08T11:27+0200

2022-08-08T11:27+0200

2022-08-08T11:27+0200

svět

kosovo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/326/81/3268189_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_cbb69805cd12d34b17c7d5841d3dfbce.jpg

„Daný program má za cíl posílení sektoru vnitra, zejména kosovského ministerstva vnitra a struktur na něm závislých, a také na jeho uvedení do souladu s evropskými standardy,“ uvádí se v dokumentu, který dostala k dispozici televize RT.Beneficiářem a partnerem programu bude kosovské ministerstvo vnitra a také jeho struktury, včetně policie, agentury soudního lékařství a správy matričních úřadů.Eurokomise se domnívá, že projekt pomůže posílit veřejnou bezpečnost v Kosovu, že obyvatelé částečně uznané republiky pocítí přednosti úplnějšího dodržování principu priority práva.Expert Mezinárodního institutu humanitárního a politického výzkumu Vladimir Bruter řekl v rozhovoru pro RT, že se Brusel snaží prosadit západní požadavky do vnitřních procesů částečně uznaného státu.„Zahájení a ukončení trestních řízení, procedurální požadavky jsou uváděny do souladu s obecnými rámcovými pravidly platnými v EU. Instruktoři, kteří mají tyto úkoly splnit, mohou sehrát důležitou úlohu, vybrat vedoucí kádry pro Kosovo. Mají zpravidla právo propustit všechny, kteří podle jejich názoru nejsou loajální,“ vysvětlil.Na hranici mezi Srbskem a Kosovem došlo 31. července k vyhrocení situace poté, co kosovské albánské úřady požádaly srbské obyvatele severní části Kosova a Metochie, aby si přeregistrovali srbská identifikační čísla vozů a doklady.Podle zprávy novin Danas byly na severu částečně uznané Kosovské republiky spuštěny poplašné sirény. Kosované zablokovali na severu regionu administrativní hraniční přechod Brňak. Média také informovala, že srbské a albánské obyvatelstvo města Kosovska Mitrovica vytváří oddíly ve svých částech města.Ředitel kanceláře pro Kosovo a Metochii při srbské vládě Petar Petković tenkrát prohlásil, že zákaz vjezdu se srbskými doklady a identifikačními čísly vozů přidělenými v Srbsku je nepřijatelný a má za cíl vyhnání etnických Srbů z Kosova a Metochie.Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo Prištinu a za ní stojící USA a EU, aby přestaly s provokacemi a dodržovaly v Kosovu práva Srbů.Šéf evropské diplomacie Josep Borrel navrhl později Kosovu odročení zákazu srbských dokladů o 30 dní a jejich prolongaci do 1. září. Regionální úřady tento návrh podpořily.1. srpna po půlnoci bylo oznámeno, že Kosovo odložilo proceduru zavedení zákazu srbských dokladů do 1. září.Kosovské albánské síly v Prištině vyhlásily 17. února 2008 jednostranně nezávislost na Srbsku. Republiku neuznalo Srbsko, Rusko, Čína, Írán, Španělsko, Řecko a řada dalších zemí.

kosovo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kosovo