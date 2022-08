https://cz.sputniknews.com/20220808/ruska-rozvedka-ukrajinska-vlada-zacala-rozprodavat-zemi-prioritu-ma-polsko-18518903.html

Ruská rozvědka: Ukrajinská vláda začala rozprodávat zemi, prioritu má Polsko

Shromážděné průzkumné údaje potvrzují, že ukrajinská vláda zahájila postupné předávání sousednímu Polsku kontroly nad odvětvími národního hospodářství... 08.08.2022, Sputnik Česká republika

„Informace, které dostává Služba, svědčí o postupné realizaci Varšavou svých dalekosáhlých plánů vůči Ukrajině. Je stále jasnější, že nejde pouze o eventuální rozmístění „polských mírových sil“ v západních oblastech země, ale také o nastolení kontroly nad nejperspektivnějšími hospodářskými odvětvími sousedního státu,“ uvádí se v příspěvku.Rozvědka se domnívá, že jde především o zemědělství. Polské společnosti využívají složité situace ukrajinských zemědělců, „a to i z hlediska skladování úrody“, a skupují produkci za snížené ceny. V některých případech to vede k bankrotu podniků. Pak mají být skoupena za dumpingové ceny aktiva a půda.Služba sdělila, že Polsko kromě toho investuje do dopravní a logistické infrastruktury, aby mohlo bez překážek vyvážet potraviny na trhy, kde mají značně vyšší ceny.Rozvědka konstatuje, že kyjevská vláda již v podstatě začala rozprodávat zemi.Ukrajinská vláda důsledně kráčí po cestě vytvoření zvláštních podmínek pro Polsko. Koncem července přijali například poslanci Rady novelu zákona, která poskytuje polským občanům stejná práva jako ukrajinským. Po schválení zákona budou Poláci moci legálně pobývat na Ukrajině bez zvláštního povolení rok a půl a mít po tuto dobu stejná práva a svobody jako občané Ukrajiny. Budou například moci pracovat bez povolení, stát se daňovými rezidenty, získat vzdělání, léčit se, mít nárok na sociální dávky.

