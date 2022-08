https://cz.sputniknews.com/20220808/ukrajinska-armada-zautocila-na-antonovsky-most-v-chersonske-oblasti--18518298.html

Ukrajinská armáda zaútočila na Antonovský most v Chersonské oblasti

Ukrajinská armáda zaútočila na Antonovský most v Chersonské oblasti

Ukrajinská armáda znovu zaútočila raketami na Antonovský most přes Dněpr v Chersonské oblasti, nosné části konstrukce nebyly poškozeny, sdělil Sputniku... 08.08.2022, Sputnik Česká republika

„Minulou noc došlo k raketovému útoku na Antonovský most. Dopadla jedna raketa, která způsobila požár stavební budky a míchačky betonové směsi. Bylo poškozeno těleso komunikace, budeme to opravovat. Kritické škody nejsou, nosné části mostu nebyly poškozeny,“ řekl úředník.Stremousov upřesnil, že ukrajinská armáda střílela z amerického raketometu HIMARS, větší část raket byla zachycena protivzdušnou obranou.Zdůraznil také, že most bude určitě opraven a doprava bude obnovena.Koncem července byla doprava přes Antonovský most zastavena po dalším útoku ukrajinské armády kvůli poškození klenby. Tento týden se plánovalo ukončení oprav.Ruští vojáci zorganizovali trajektovou přepravu lidí a vozidel přes řeku.V průběhu speciální operace převzala ruská armáda pod kontrolu Chersonskou oblast a azovskou část Záporožské oblasti. V obou regionech byly vytvořeny nové správy, bylo zahájeno vysílání ruských televizí a rozhlasových stanic, obnovují se obchodní vztahy s Krymem. Regiony prohlásily, že plánují vstup do RF.

