https://cz.sputniknews.com/20220808/v-helsinkach-demontovali-sochu-mir-na-celem-svete-darovanou-sovetskym-svazem-18519953.html

V Helsinkách demontovali sochu Mír na celém světě darovanou Sovětským svazem

V Helsinkách demontovali sochu Mír na celém světě darovanou Sovětským svazem

V Helsinkách demontovali sochu Mír na celém světě (Maailman rauha), kterou daroval Finsku Sovětský svaz v roce 1990, informuje televize Yle. 08.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-08T16:10+0200

2022-08-08T16:10+0200

2022-08-08T16:10+0200

svět

sssr

památník

finsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/771/95/7719555_0:125:1901:1194_1920x0_80_0_0_75f23104a3960441171a5c5416e4dde1.jpg

Socha vysoká přes 5 metrů zobrazuje skupinu lidí z různých světadílů Země. Každý z nich drží jednou rukou globus orámovaný větvemi.Socha byla odstraněna z podstavce jeřábem a naložena na vlečný člun asi v 7 hodin ráno místního času. Kvůli velikosti byla přepravena po moři do úschovy v Uměleckém muzeu v Helsinkách (HAM), kterého je majetkem. Doprava po souši by vyžadovala zablokování tramvajových kolejí, což by přerušilo veřejnou dopravu, upřesnila televize.O dalším osudu sochy má rozhodnout muzeum a městské úřady.Yle vysvětluje, že na místě, kde stála socha, bude chodník, protože v této ulici má být zřízena tramvajová doprava, která má spojit centrum Helsinek s ostrovní čtvrtí Laachasalo, což si vyžaduje přestavbu ulice.Navrácení sochy na původní místo v projektu není plánováno, upřesnila televize.Moskva předala sochu autora Olega Kirjuchina Helsinkám jako dar v roce 1989, slavnostní odhalení se konalo v lednu 1990. V reakci na to finská metropole darovala Moskvě sochu Děti světa sochaře Anttiho Neuvonena, která stojí v parku Družba na Leningradské třídě.Od okamžiku odhalení pomníku v Helsinkách se ve finské veřejnosti nejednou ozývaly diskuse o jeho vhodnosti, píše Yle. Například již v roce 1991 polili tři studenti sochu pryskyřicí a zasypali peřím. Chtěli demonstrovat, že socha ze SSSR se nehodí pro Helsinky. V roce 2010 se ji pokusili vyhodit do povětří pomocí plynové bomby, ale bezúspěšně. Po zahájení vojenské speciální operace RF na Ukrajině se v rukou postav sochy objevily ukrajinské vlajky.2. června zablokoval Roskomnadzor vstup na portál finské televizní a rozhlasové společnosti Yle. Výbor se odvolal na paragraf 15.3 Zákona o informacích. Podle tohoto paragrafu musí Roskomnadzor omezit na žádost generální prokuratury přístup ke zdrojům vyzývajícím k masovým nepokojům a extremistické činnosti a také šířícím nehodnověrné významné informace jako hodnověrné zprávy, jestliže to ohrožuje život a zdraví občanů nebo veřejnou bezpečnost.

sssr

finsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sssr, památník, finsko