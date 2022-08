https://cz.sputniknews.com/20220808/v-nemecku-promluvili-o-pozitivnim-vlivu-sankci-na-rusko-18516583.html

V Německu promluvili o pozitivním vlivu sankcí na Rusko

Ekonomická válka rozpoutaná Západem proti Rusku má opačný účinek. 7. srpna o tom promluvil bývalý finančník z Wall Street Michael Hudson v rozhovoru pro... 08.08.2022, Sputnik Česká republika

„Nejenže udělaly Moskvu ekonomicky nezávislou, ale přinesly jí dodatečné prostředky do státního rozpočtu díky růstu cen energie.<…> Ruská ekonomika se stává soběstačnou,“ míní ekonom.USA a EU se podle jeho názoru „střelily do nohy.“Připomněl, že Washington zmrazil všechna ruská konta v dolarech a eurech. V reakci na to opustila Moskva dolarový systém a požádala, aby jí platili za ropu, plyn, titan a hliník v rublech.Hudson se domnívá, že tato protiopatření vedla k posílení rublu.Prezident Amerického institutu ekonomického výzkumu William Ruger 7. srpna rovněž označil sankce USA proti Rusku za „výstřel do vlastní nohy.“ Poznamenal, že zavedení restrikcí málokdy nutí státy ke změně politiky. Kromě toho „nekorektní akce“ vůči Rusku vedly k „nepředvídaným následkům.“Prezident RF Vladimir Putin v dubnu řekl, že odmítnutí řadou západních zemí normální spolupráce s Moskvou a také části ruských energetických zdrojů již zasadila ránu Evropě i USA. V západních státech rostou ceny, inflace dosahuje rekordů.

