Ceny elektrické energie se zvýšily ve Švédsku pětinásobně 09.08.2022, Sputnik Česká republika

„Ceny elektrické energie stanoví stále nové rekordy. Teď máme v průměru pětkrát vyšší ceny elektrické energie, než v roce 2020. Těžkosti v plánování cen elektrické energie jsou velmi značné,“ uvádí televizní stanice SVT Kristerssonova slova.Předák opoziční strany podotkl, že domácnosti jsou také pod tlakem inflace a růstu úrokových sazeb. Hlavní stratég operační společnosti švédských elektrických sítí Svenska kraftnät Niklas Damsgard dříve prohlásil, že Švédsko v zimě možná narazí na výpadky elektřiny.Na začátku měsíce The Guardian s odkazem na prognózu britského Institutu pro ekonomický a sociální výzkum (NIESR) uvedl, že Velká Británie stojí na prahu astronomické inflace, která postihne zemi již v příštím roce. „Inflace vyskočí na „astronomickou“ výši v průběhu příštího roku, což přinutí Anglickou banku, aby zvýšila úrokové sazby. Dlouhá recese zasáhne miliony nejzranitelnějších domácností, zvlášť v slabších oblastech země,“ míní ekonomové.Růst cen plynu a potravin způsobí podle prognózy analytiků inflaci ve výši 11% již do konce letošního roku. Index maloobchodních cen (RPI) dosáhne přitom 17,7%. Průměrné příjmy klesnou o rekordních 2,5%, v důsledku čehož budou miliony rodin nuceny použít úspory anebo drahé půjčky, aby uhradily letos v zimě hlavní výdaje na topení a potraviny.Náměstek ředitele NIESR Stephen Millard má za to, že se britská ekonomika bude klesat tři čtvrtletí za sebou, a na jaře příštího roku poklesne o 1%.

