Kreml: Nikoli přátelské země zavádějí sankce do nepříčetnosti

Země nikoli přátelské k Rusku zavádějí sankce do nepříčetnosti, doufáme však, že se časem zdravý rozum projeví, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 09.08.2022, Sputnik Česká republika

„Podobná prohlášení pocházejí zpravidla ze zemí, které jsme beztak uznali za nikoli přátelské. Ve své nevraživosti docházejí mnohé z těchto zemí do nepříčetnosti a činí prohlášení, která jsme slyšeli před 80 lety ze středu Evropy, z několika evropských zemí. Myslím si, že se časem zdravý rozum nějak projeví, a ti, kdo vystoupili s podobnými prohlášeními, se vzpamatují,“ řekl Peskov novinářům.Okomentoval návrh Volodymyra Zelenského nepouštět občany Ruska na Západ.Peskov zdůraznil, že v EU, která se pokouší Rusko potrestat, už na to doplácejí, a dříve či později si položí lidé otázku, proč mají platit za vrtochy Zelenského.Peskov vyjádřil naději, že voliči přimějí vlády západních zemí k tomu, aby projevily větší politickou moudrost vůči RF. Řekl to novinářům v úterý, kdy komentoval informaci z německých médií, která zaznamenala růst podpory Ruska a jeho lídra Vladimira Putina mezi občany SRN a Rakouska.

