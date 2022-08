https://cz.sputniknews.com/20220809/medvedev-navrh-zelenskeho-pohnat-k-odpovednosti-vsechny-obcany-ruska-se-podoba-hitlerovym-myslenkam-18522290.html

Medvěděv: návrh Zelenského pohnat k odpovědnosti všechny občany Ruska se podobá Hitlerovým myšlenkám

Medvěděv: návrh Zelenského pohnat k odpovědnosti všechny občany Ruska se podobá Hitlerovým myšlenkám

Místopředseda Rady bezpečnosti RF Dmitrij Medvěděv okomentoval prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o nutnosti „pohnat k odpovědnosti celé... 09.08.2022, Sputnik Česká republika

„Hlavní ukrajinský šašek navrhl „pohnat k odpovědnosti celé obyvatelstvo Ruska“. Naposledy se pokusil realizovat podobné myšlenky vůči celému národu Adolf Hitler. Máte ještě nějaké otázky o podstatě ukrajinské vlády?“ napsal Medvěděv.Včera vyzval Zelenskyj západní státy, aby zakázali vstup všem občanům Ruska, a označil uzavření hranic za tu „nejdůležitější sankci“. Jeho slova uvádí list The Washington Post. Ukrajinský předák rovněž prohlásil, že odpovědnost za konflikt na Ukrajině mají nést všichni občané Ruska, protože „si zvolili tuto vládu a nebojují s ní“. Podle jeho slov se mají sankce dotknout také těch občanů Ruska, kteří opustili zemi na znamení protestu. Vyzval k tomu, aby byli všichni občané Ruska v zahraničí posláni zpět do vlasti. Přitom samy kyjevské úřady hodlají zakázat ruským občanům vjezd na Ukrajinu na 50 let.

