https://cz.sputniknews.com/20220809/nato-se-vzdalo-kanadskych-lodi-18521870.html

NATO se vzdalo kanadských lodí

NATO se vzdalo kanadských lodí

Poprvé od roku 2014 byly kanadské lodě vyloučeny z operativních skupin vojenského námořnictva NATO, které hlídkují evropské vody. Oznámil to portál The... 09.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-09T15:54+0200

2022-08-09T15:54+0200

2022-08-09T15:55+0200

svět

nato

lodě

kanada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/137/58/1375881_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_f3ea3ed875d36d5a3e9cb66944f0ea57.jpg

Podle informace portálu je příčinou toho stárnoucí loďstvo a nedostatek naučených námořníků. Od roku 2014 posílala Kanada pro účast ve stálých vojensko-námořníchh skupinách NATO nejméně jednu fregatu třídy Halifax. Avšak v červenci se vrátily HMCS Montreal a HMCS Halifax do domácího přístavu.Dříve bylo oznámeno, že Kanada se stala první zemí, která ratifikovala přihlášky Švédska a Finska do NATO.Kanadský premiér Justin Trudeau prohlásil, že Kanada vystupuje pro politiku otevřených dveří Aliance pro každou evropskou zemi, která je s to „plnit členské závazky“.Minulý týden poradce ukrajinského ministra obrany Jurij Sak uvedl, že Ukrajina nepotřebuje americké bitevní letouny A-10 Warthog, potřebuje modernější letadla.Dříve šéf VLS USA Frank Kendall prohlásil, že USA mohou Ukrajině poskytnout své starší zbraně, mj. A-10. Podotkl přitom, že o jejich předání bude rozhodovat Kyjev.Podle slov Jurije Saka, která uvádí portál Military.com, A-10 „neuzavřou vzdušný prostor a nezastaví bombardéry a rakety“. Stanou se zároveň terči pro ruské stíhačky a PVO, dodal.Sak prohlásil, že Ukrajina potřebuje „modernější“ F-16. Podle slov poradce ukrajinského ministra obrany velký počet zemí, s nimiž má Ukrajina úzké vztahy, už používá těchto stíhaček, a proto, když je Kyjev dostane, bude mu snáze získat náhradní díly a technickou obsluhu.

https://cz.sputniknews.com/20220527/v-kanade-se-priznali-ze-uz-sedm-let-cvici-ukrajinske-vojaky-18326365.html

kanada

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, lodě, kanada