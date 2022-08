https://cz.sputniknews.com/20220809/prvni-severokorejsti-stavbari-dorazi-do-dlr-v-nejblizsi-dobe-18522695.html

První severokorejští stavbaři dorazí do DLR v nejbližší době

První severokorejští stavbaři dorazí do DLR v nejbližší době

Doněcká lidová republika jedná v Pchjongjangem o příjezdu do republiky stavbařů z KLDR, oznámil vedoucí představitel DLR Děnis Pušilin. 09.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-09T21:01+0200

2022-08-09T21:01+0200

2022-08-09T21:01+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

dlr

ukrajina

kldr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/17843526_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_213b70edaceae0babee8593eea7e02a2.jpg

„Je to zajímavé a vzájemně výhodné s ohledem na grandiózní výstavbu, která teď u nás začala, a bude jen nabírat obrátky, budeme potřebovat stavbaře, a probíhají jednání o tom, aby stavbaři, mj. i ze Severní Koreje, přijížděli v brigádách na obnovení území DLR,“ řekl ve vysílání televizního pořadu Solovjov LIVE.Pušilin zdůraznil, že před zavedením sankcí posílala Severní Korea své stavbaře na stavby do jiných zemí, jsou přece vysoce kvalifikovaní, disciplinovaní a prokazují velmi dobré výsledky. Rusko oznámilo 24. února zahájení speciální operace s cílem ochrany obyvatel Donbasu. Příčinou bylo vyhrocení situace v regionu v polovině února. Vlády DLR a LLR informovaly o stále častějším ostřelování ze strany ukrajinské armády, o evakuaci civilistů do RF, a požádaly o uznání nezávislosti. Prezident RF Vladimir Putin podepsal příslušné dekrety 21. února.

https://cz.sputniknews.com/20220720/sily-dlr-osvobodily-255-obci-18477500.html

dlr

ukrajina

kldr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dlr, ukrajina, kldr