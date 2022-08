https://cz.sputniknews.com/20220809/zajatec-prohlasil-ze-ukrajinsti-vojaci-byli-pripravovani-na-utok-na-donbas-18522015.html

Zajatec prohlásil, že ukrajinští vojáci byli připravováni na útok na Donbas 09.08.2022, Sputnik Česká republika

„Mezi veliteli se mluvilo o brzké ofenzívě na Donbas, říkali, že nelze Rusům dovolit, aby nás napadli jako první, ale zasadit nečekaný protiúder. Je třeba zabrat území Donbasu a možná i postupovat dále. Říkali to často političtí instruktoři, a posuzovali to také vyšší velitelé (ukrajinské armády). A někdy informovali o tom i mužstvo,“ řekl Agafonov.Podle jeho slov ukrajinští velitelé mluvili o tom, že v případě ofenzívy na Donbasu pomohou západní partneři zbraněmi a dokonce i pošlou svá vojska, „půjde-li ukrajinská armáda proti Rusku“. Rusko oznámilo 24. února zahájení speciální operace s cílem ochrany obyvatel Donbasu. Příčinou bylo vyhrocení situace v regionu v polovině února. Vlády DLR a LLR informovaly o stále častějším ostřelování ze strany ukrajinské armády, o evakuaci civilistů do RF, a požádaly o uznání nezávislosti. Prezident RF Vladimir Putin podepsal příslušné dekrety 21. února.

