Danko: Zastavení dodávek ruské ropy je devastační pro naše hospodářství

Ukrajina zastavila čerpání ruské ropy přes jižní větev ropovodu Družba směrem do Maďarska, Česka a Slovenska. Rusko ještě minulý měsíc zaplatilo za srpnový... 10.08.2022, Sputnik Česká republika

„Pro Slovenskou národní stranu je šokující, jak slovenská média lžou o zastavení dodávek ropy na Slovensko. Zastavení dodávek ruské ropy je devastační pro naše hospodářství. Současně byly zastaveny dodávky pro Česko a Maďarsko,“ uvedl pro Sputnik lídr SNS Andrej Danko. Ukrajinská strana je podle slovenského politika připravena využít jakékoli situace, aby upozornila na svůj postoj, bez ohledu na škody, které může způsobit ostatním. 4. srpna ruská společnost Transněfť informovala o tom, že ukrajinská strana zastavila čerpání ruské ropy přes jižní větev ropovodu Družba směrem na Maďarsko, Českou republiku a Slovensko. Loni bylo přes Družbu přes Ukrajinu přepraveno 12 milionů tun ruské ropy, z toho 3,4 milionu tun do České republiky, 5,2 milionu tun na Slovensko a 3,4 milionu tun do Maďarska. Tranzit ropy severní větví ve směru do Polska a Německa pokračuje jako obvykle.

