Harabin k zastaveniu dodávok ruskej ropy: Ukrajina chce vytrestať Maďarsko a Orbána

Ukrajina zastavila čerpanie ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba. Rusko ešte minulý mesiac zaplatilo za augustový tranzit ropy cez ukrajinské územie... 10.08.2022, Sputnik Česká republika

Harabin: "Zastavenie dodávok ropy je výsledkom nezmyselných a nesporne i samovražedných protiruských sankcií EÚ, ktoré presadzovali a za nich hlasovali aj Heger s Čaputovou.Zlomyseľne a z čisto politických dôvodov Ukrajina vrátila platby ruskému Transnefťu, ktoré odmietla prijať za prepravu ropy cez ukrajinské územie.Na strane Ukrajiny ide jednoznačne o snahu vytrestať Maďarsko a Orbána za to, že odmietol dodávkami zbraní podporovať ukronacistický režim. Zjavne a vedome tým poškodzuje aj slovenskú ekonomiku.Banderovská zločinecká klika v Kyjeve jasne ukázala: Ficovi, ktorý už 2. septembra 2014 dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine, ale aj Hegerovi s Čaputovou, ktorí im za peniaze slovenských daňových poplatníkov dodávajú zbrane, že vo vzťahu k Ukrajine majú presadzovať len a len záujmy Slovákov, Slovenska a slovenskej ekonomiky a nie záujmy USA a Bruselu."4. augusta ruská spoločnosť Transnefť informovala o tom, že ukrajinská strana zastavila čerpanie ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba smerom na Maďarsko, Českú republiku a Slovensko. Vlani bolo cez Družbu cez Ukrajinu prepravených 12 miliónov ton ruskej ropy, z toho 3,4 milióna ton do Českej republiky, 5,2 milióna ton na Slovensko a 3,4 milióna ton do Maďarska. Tranzit ropy severnou vetvou v smere do Poľska a Nemecka pokračuje ako obvykle.Spoločností Slovnaft a MOL navrhli uhradiť tranzitné poplatky za prepravu ropy južnou vetvou ropovodu Družba. Ukrajina s návrhom súhlasila a očakáva sa, že sa v najbližších dňoch dodávky ropy obnovia.

