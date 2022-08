https://cz.sputniknews.com/20220810/madarsko-a-slovensko-se-dohodly-s-ukrajinou-na-brzkem-obnoveni-tranzitu-ropy-z-rf-18525826.html

Maďarsko a Slovensko se dohodly s Ukrajinou na brzkém obnovení tranzitu ropy z RF

„Ukrajinská strana zareagovala kladně na návrh společností Slovnaft a MOL zaplatit tranzitní náklady za dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba. Rafinérie Slovnaft už převedla prostředky ukrajinské straně a očekává, že na základě toho budou dodávky ropy v nejbližších dnech obnoveny. Oznámil to představitel kombinátu Anton Molner, který dodal, že s touto variantou souhlasila také ruská strana,“ uvádí se ve zprávě.Ukrajina potvrdila, že obdržela platbu za tranzit ruské ropy přes své území do Maďarska a Slovenska.Dříve ve středu agentura Reuters s odvoláním na maďarskou ropnou a plynovou společnost MOL oznámila, že už také zaplatila tranzit ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba a očekává obnovení dodávek v nejbližších dnech.Ruská Transněfť v úterý oznámila, že Ukrtransnafta zastavila 4. srpna tranzit ropy z RF jižní větví ropovodního systému Družba do Maďarska, Česka a na Slovensko, protože ruská strana nemůže zaplatit tranzit v podmínkách sankcí EU. Transněfť rovněž oznámila, že uvědomila o vzniklé situaci všechny strany a vypracovává alternativní varianty placení služeb. Ropovod Družba vede ze Samarské oblasti přes Brjansk a dále se rozděluje na dva úseky: severní (po území Běloruska, Polska a Německa) a jižní (po území Ukrajiny, Slovenska, Česka a Maďarska).Přeprava ropy tímto ropovodem činila v roce 2019 42,3 milionu tun, mj. do Česka – 3,8 milionu tun, na Slovensko – 5 milionu tun, a do Maďarska – 4,1 milionu tun. V roce 2021 snížila Transněfť tranzit ropovodem Družba na 35,9 milionu tun. Nejnovější prognózy předpokládaly zvýšení dodávek v roce 2022 na 45,5 milionu tun. Poradkyně ministra energetiky Ukrajiny Jelena Zerkalová v květnu prohlásila, že Kyjev má nástroj tlaku na Maďarsko v podobě jižní nitky ropovodu Družba, která vede přes ukrajinské území, s níž by se mohlo podle jejích slov „něco stát“. Její komentář zazněl na pozadí neochoty Budapešti vzdát se ruského plynu. Poradce maďarského premiéra pro politické otázky Balázs Orbán později prohlásil, že Maďarsko dostalo od členských zemí EU záruky toho, že když se s ropovodem Družba něco stane, bude se ropa z Ruska dodávat mořem.Požději Transněfť uvedla, že plánuje obnovit čerpání ropy do Maďarska a na Slovensko ve středu v 15hod. (CET).

